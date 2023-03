Denise Esposito, cos’ha in più di Anna Tatangelo: la rivelazione senza filtri di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio a ruota libera sulla sua attuale compagna. Che cosa ha di più rispetto alla sua storica ex.

Il cantante partenopeo attualmente è impegnato in qualità di giudice a The Voice Senior, condotto da Antonella Cerici. Ormai siamo giunti alle battute finali di questa edizione, ma presto lo rivedremo nella stessa veste per The Voice Kids, che vredrà al timone la stessa conduttrice.

Lo abbiamo visto festeggiare il suo compleanno in compagnia di cari amici, tra cui hanno figurato Gianni Morandi e Amadeus. Quest’anno il Festival di Sanremo è stato particolarmente dolce per lui, dal momento che ha visto debuttare su quel palco il figlio Luca, in arte LDA.

Il giovane, che si è fatto conoscere ad ampio raggio grazie alla sua passata partecipazione ad Amici, ha ricevuto un tenero in bocca al lupo per questa sua prima esperienza sanremese dal suo tanto celebre genitore. Lui non è tuttavia l’unico figlio di Gigi, visto che ne ha altri due, nati come lui dal suo matrimonio con Carmela Barbato.

Dopo Anna è arrivata per lui Denise

Successivamente ha vissuto un’intensa e lunga storia d’amore con la ben più giovane Anna Tatangelo. Hanno messo al mondo Andrea che oggi è adolescente. Il ragazzino vive a Roma insieme alla mamma, della quale è molto geloso. La conclusione della loro relazione ha sconvolto i rispettivi fan.

Lei oggi si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale, mentre lui, poco dopo averle detto addio, aveva già intrapreso un’altra storia importante, quella con la giovanissima Denise Esposito. Con lei ha messo al mondo il suo quinto figlio. La ragazza, tra l’altro bellissima, non ama molto apparire. Inoltre non è interessata a far parte dello show business.

La stoccata alla Tatangelo

Denise non rilascia interviste. Di ciò Gigi va molto orgoglioso. Non per nulla, durante una sua intervista per Novella 2000 ha rivelato: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi”, ha svelato il cantautore.

Ha tuttavia voluto rincarare la dose aggiungendo poco dopo: “È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa sua riservatezza e questo non voler apparire. Laddove magari altri hanno voluto”. E per molti fan quest’ultima dichiarazione è da vedersi come una forte stoccata alla bellissima cantante di Sora.