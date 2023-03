Kate Middleton umilia il marito davanti a tutti: altro che coppia perfetta!

Kate Middleton e il suo affascinante consorte fanno ancora parlare di sé. Lo sfregio della donna all’uomo.

Indubbiamente il primogenito di Re Carlo III e della compianta Lady D e la sua bellissima moglie sono una coppia molto amata, non solo dal popolo inglese. Dopo un lungo fidanzamento, lui le ha chiesto la mano. Un matrimonio da favola e la messa al mondo di ben tre figli, quali George, Charlotte e Louis.

Tra l’altro pare che i due possano presto allargare la famiglia. Lei lo vorrebbe tanto, ma lui sarebbe più restio a fare tale scelta. Il motivo? Il fatto che la moglie abbia sofferto in passato di forti crisi post partum. Lui, temendo tutto questo, avrebbe deciso di andarci con i classici piedi di piombo in tale direzione.

I due sono molto complici e condividono la passione per l’eleganza. In particolare Kate è considerata dalle donne di tutto il mondo una vera icona di stile. Inoltre è molto stimata presso la Corte per i suoi modi raffinati e per il suo sapersi sempre comportare in maniera corretta agli eventi ufficiali e istituzionali.

Kate, una vera sportiva

Elisabetta ha dimostrato, quando era ancora in vita, di apprezzarla molto e anche Camilla, la nuova Regina Consorte, la stima tantissimo. Non per nulla ha chiesto espressamente a lei di realizzare alcuni scatti ufficiali, in occasione del suo più recente compleanno. Kate è una donna dai mille interessi e la fotografia figura certamente fra di essi.

Ama poi la natura, gli animali e l’attività fisica, oltre che lo sport in linea generale. Ed è quest’ultimo il suo segreto per avere ancora oggi, compiuti i 41 anni di età, un fisico ancora invidiabile. Anche il marito William pare condividere con lei questo interesse, sebbene non sempre con i risultati tanto sperati.

William stracciato dalla moglie

Non per nulla mentre i due coniugi erano in visita all’ Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot, lei lo ha letteralmente stracciato durante una simpatica gara di corsa in cyclette. Lo ha fatto in solo 47 secondi indossando pure la gonna e i tacchi. Alla fine della performance Kate ha ricevuto in omaggio la piccola coppa e ha sorriso divertita innanzi ai presenti e ai fotografi.

William, dal canto suo, ha incassato il colpo anche dopo che la moglie, con un luminoso sorriso stampato sul viso, gli ha rivolto una pacca sulle spalle, in segno di leggera derisione. Insomma, uno dei segreti della longevità della coppia reale, ormai è ben chiaro, è anche il loro sapersi divertire con semplicità e il loro desiderio di far vivere nei loro cuori il fanciullino di pascoliana memoria.