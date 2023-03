Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato misterioso e bellissimo: tenuto segreto per 5 anni

La nuova star della fiction italiana è fidanzata da tempo. Chi è il fortunato? Fuori il nome!

Altro che single! La splendida Maria Chiara Giannetta, che ha visto l’arrivo della fama, davvero ingente, grazie al suo personaggio della capitana Anna Olivieri in Don Matteo, è sentimentalmente legata a un uomo da ben sei anni. Non si tratta però del collega Maurizio Lastrico.

Tuttavia si è mormorato molto a lungo del fatto che i due potessero essere ben più che semplici e grandi amici. E anche nel corso dello splendido e spassoso siparietto, realizzato sul prestigioso palco del Teatro Ariston, nel corso dell’edizione 2022 del Festival Di Sanremo, i due artisti avevano messo in luce un certo feeling.

Infatti poco dopo è tornato a farsi sentire sempre più forte e malizioso il rumors che li riguardava. Oggi l’attrice, attualmente in TV su Canale 5 con la seconda stagione di Buongiorno Mamma accanto a Raoul Bova, è venuta allo scoperto. Nonostante sia una persona profondamente riservata, alla fine ha aperto il rubinetto.

Il suo grande amore, il noto regista

Certamente non deve essere stato facile per il suo storico fidanzato leggere, sia sulla carta stampata che sul Web, chiacchiericci riguardo la sua dolce metà e sulla sua situazione sentimentale. Ed è forse per questo motivo che l’attrice, che è sempre più amata e stimata dal grande pubblico, ha scelto di uscire allo scoperto.

Alla fine, durante una sua chiacchierata a cuore aperto a Vanity Fair ha confermato ciò che da tempo si vociferava nell’ambiente. In poche parole lei è legata, come poco fa accennato, da ben 6 anni, a un regista che opera non solo per il Cinema, ma anche nell’ambito dei video musicali e degli spot pubblicitari.

Protettiva nei confronti del suo compagno

Si occupa inoltre di documentari e cortometraggi, alcuni dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Stiamo parlando di Davide Marengo, che ha ben più di 20 anni della sua fidanzata. I due convivono a Roma e l’amore va a gonfie vele, come ha confessato Maria Chiara.

Tra l’altro, già in passato, Diva E Donna aveva pubblicato alcune foto di coppia dei due, passeggiando mano nella mano nella Capitale. Tuttavia allora l’attrice non aveva voluto confermare nulla al riguardo. Se lo ha fatto è stato, a sua detta, per un sentimento di protezione, nei confronti del suo compagno e del loro sentimento, ancora oggi molto forte.