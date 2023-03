Giovanna Civitillo, ‘suocera’ spietata: “La prima fidanzatina di Josè…”

Giovanna Civitillo a ruota libera. In versione suocera spietata lascia tutti quanti di stucco.

La splendida seconda moglie di Amadeus, dopo il clamoroso ed ennesimo successo del suo consorte al Festival di Sanremo, nella duplice veste di conduttore e direttore artistico, fa ancora parlare ampiamente di sé. L’abbiamo ammirata durante le 5 serate della famosa kermesse in prima fila, elegantissima e raggiante.

Accanto a lei l’immancabile figlioletto José, che è il suo orgoglio più grande. Ed è proprio per lui e per crescerlo che ha rinunciato per tanti anni al lavoro. Ed è solo quando è diventato piuttosto grandicello che lei, come ha rivelato nel corso di alcune interviste a cuore aperto, ha deciso di ritornare a lavorare in TV.

Per il suo ritorno sul Piccolo Schermo ha optato per il ruolo di inviata in alcune trasmissioni targate Mamma Rai, dove ha messo in luce la sua ingente spigliatezza e la sua innata simpatia. Lo scorso anno, accanto al suo celebre consorte, ha condotto Affari Tuoi nelle puntate speciali dedicate espressamente alle famiglie.

Giovanna e la gelosia

Adesso la donna sta supportando il marito nel suo ritorno a I Soliti Ignoti, sebbene lui stai già pensando all’edizione 2024 del Festival Di Sanremo, come ha rivelato lui stesso. Inoltre pare che, oltre a gestire il profilo Social su Instagram della coppia, Giovanna dia una mano alla sua dolce metà anche nella gestione del suo profilo personale, da poco aperto.

Alcune fotografie, come una di coppia, pubblicata in occasione di San Valentino, avrebbe fatto pensare agli utenti che sia stata proprio lei a condividerla su quello personale di Ama. E da qui è scaturita l’idea che lei lo gestisca assieme a lui, o che comunque di tanto in tanto gli dia una mano in tale direzione. Lo vorrà forse controllare per gelosia?

Complice con il marito ma non con la nuora

I due sono molto complici, ma lei non ha mai nascosto di essere gelosa, sebbene lui non le abbia mai dato un valido motivo per esserlo. Ha confidato di non poter in nessuna maniera tollerare un tradimento da parte del suo uomo. Nemmeno lui potrebbe tollerarlo, quindi viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Sta di fatto che Giovanna, come ha raccontato a Serena Bortone, è molto gelosa non solo del consorte, ma soprattutto del figlio José. Non per nulla ha rivelato che quando lui porterà a casa la sua prima fidanzatina, lei non potrà fare a meno di dire la sua. Tuttavia, pare che per tale incontro ci vorrà ancora del tempo, Josè è infatti ancora poco interessato all’amore.