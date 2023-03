Francesco Totti e Ilary, scontro all’ultimo sangue: purtroppo pare non ci sia tanto da fare

Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati ai ferri corti. Sembra che non ci sia nulla da fare a distanza di mesi dopo la rottura definitiva.

Ilary Blasi e Francesco Totti avevano comunicato a luglio dell’anno scorso la separazione, cogliendo tutti alla sprovvista. Tutti davano per scontato che il loro amore non avrebbe avuto fine, eppure il triste finale è arrivato anche in questo caso. All’inizio si puntava il dito contro Noemi Bocchi, ma l’ex capitano della Roma ha messo subito in chiaro le cose.

Aveva insinuato di un tradimento di Ilary Blasi compiuto ancora prima dell’arrivo di Noemi, però poi ha ritrattato per mantenere dei rapporti civili. La neo coppia è uscita allo scoperto durante le festa di compleanno di Totti e così facendo pare che abbia fatto saltare i piani dell’ormai ex moglie. Un investigatore aveva riferito di essere stato pagato da lei per cogliere i due con le mani nel sacco.

Da luglio Noemi e Totti stanno vivendo la loro favola mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi da poco si è mostrata in pubblico con Bastian Muller, un affascinante imprenditore tedesco. Il giorno di San Valentino, però, non l’hanno trascorso insieme e il motivo è ancora avvolto nel manto del mistero.

Ciò che nelle ultime ore è certo è che gli ex coniugi sono alle prese con gli avvocati nei tribunali per quanto riguarda la divisione dei beni e l’affidamento dei figli. Sembra che non riescano a trovare un punto d’incontro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Cala il silenzio tra Totti e Ilary

La prima data dell’udienza è prevista per il giorno 14 marzo 2023. Secondo fonti attendibili, vale a dire Il Corriere della Sera, è emerso che non sia calato il silenzio tra loro al punto tale da non confrontarsi nemmeno per questioni inerenti alla prole. Per ora non si sa altro, anche perché lui per il momento si sta godendo la vacanze in montagna con la compagna e le figlie.

Gli unici a esporsi sull’argomento sono Antonio Conte e Alessandro Simeone, ovvero i rispettivi avvocati di Totti e Ilary Blasi. Hanno dichiarato che dovranno impegnarsi in due anni di battaglia legale tra giudici e udienze e che in ballo c’è la lussuosa Villa dell’Eur dove attualmente alloggia lei con i figli.

“Isabel starà con la mamma”

Sull’affidamento dei tre minorenni sono stati chiari: “E’ scontato che Isabel starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel”. Infatti quest’ultimi potrebbero valutare l’idea di vivere con il padre.

Per adesso non è dato sapere altro, ma gli italiani sono convinti che salterà fuori qualche altro colpo di scena. Ragion per cui non resta che attendere imminenti news.