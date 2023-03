Marta Flavi, dopo la morte di Costanzo arriva la ‘stoccata’ alla De Filippi: per alcuni è vergognoso

Non tutti hanno gradito la stoccata che Marta Flavi ha lanciato alla De Filippi dopo la morte di Costanzo. Il popolo web in rivolta, per alcuni è vergognoso, altri l’appoggiano.

Marta Flavi dopo la morte di Costanzo ha fatto un gesto che ha fatto molto discutere, dividendo il web. La stoccata alla De Filippi poco è piaciuta, per alcuni è vergognoso l’atteggiamento della ex moglie di Maurizio. Cosa sarà successo?

Flavi contro De Filippi, la stoccata della discordia

Maurizio Costanzo, prima di essersi legato a Maria De Filippi è stato sposato con altre donne. Marta Flavi è una di queste, la donna è stata sposata con Costanzo dal 1989 al 1995, anno in cui si separò da lei per sposare la “sua” Maria, con la quale non si lasciarono più, fino al giorno della sua morte.

Nonostante gli screzi del passato, Costanzo e la sua ex pare avessero sotterrato “l’ascia di guerra”, anche se con la De Filippi l’astio rimase. Questo viene confermato dalle parole di Marta dopo aver saputo della prematura scomparsa dell’ex marito, Maurizio. La donna ha chiarito ai followers che non si sarebbe presentata al funerale in quanto sarebbe stato un gesto poco elegante. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“…Non sarebbe elegante e non mi va. Ho cancellato le brutte cose, restano i bei ricordi. Con Maria non c’è mai stato feeling…”.

Marta Flavi e quel gesto poco “sportivo”

Il noto conduttore televisivo è venuto a mancare ormai da qualche giorno, lasciando tutti nella più totale disperazione. Nessuno si aspettava questo finale, in quanto Maurizio Costanzo è peggiorato all’improvviso nella clinica di Roma dov’era ricoverato da qualche tempo. E così a 84 anni, Maurizio se né andato “in punta di piedi”, con la solita riservatezza che lo contraddistingueva.

Chi lo conosceva ha voluto omaggiarlo come ha potuto, chi con un post, chi con una lettera, ecc. Anche una delle ex mogli di Maurizio Costanzo, Marta Flavi ha voluto dire la sua, pubblicando una foto sul suo profilo social di quando erano ancora sposati. Quest’azione è stata considerata una stoccata verso la De Filippi, per alcuni, vergognosa e di pessimo gusto.

Se per molti questo gesto è stato ampiamente criticato, altri invece l’appoggiano, in quanto la Flavi avrebbe tutti i diritti di esprimere il suo dolore come meglio crede. Anche lei è stata sposata con Maurizio Costanzo, quindi in molti non ci hanno visto niente di male a ricordare quei momenti, anche se i due sono divorziati da tanti anni.