Luca Onestini, la rivelazione disgustosa: “Ecco come faccio le puz..e eludendo i microfoni”

Luca Onestini è al centro dell’attenzione per aver rivelato ai compagni d’avventura un metodo per eludere le telecamere. A riferirlo è stata l’influencer Deianira Marzano.

Luca Onestini è noto per essere stato un corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne. Poi è diventato tronista e ha scelto Soleil Sorge, ma con lei le cose non sono andate bene perché l’ha lasciato quando lui era nella casa del Gf Vip 2. Grazie a quest’esperienza televisiva ha conosciuto Ivana Mrazova, con la quale è stata fidanzato per un paio di anni.

Alfonso Signorini gli ha dato la possibilità di mettersi nuovamente alla prova nella casa dell’attuale edizione. All’inizio si è avvicinato a Nikita Pelizon, ma poi ha fatto un passo indietro dandole della visionaria. In realtà sui social in tanti le danno ragione perché dei video parlano chiaro.

Successivamente anche Ivana ha potuto rivivere l’esperienza del reality con Matteo Diamante e Martina Nasoni, ex rispettivi di Nikita e Daniele Dal Moro. Molti telespettatori hanno notato che lui tende a cambiare quando sta con l’ex. Non a caso Orietta Berti gli ha detto che con lei mostra il suo lato migliore.

Nonostante tutto è fortemente criticato per l’atteggiamento che ha con Nikita. Una sera, per esempio, l’ha ripresa quando stava scrivendo delle cose che avrebbe dovuto dire in confessionale. Tende a scrivere perché ha dei problemi di memoria, però lui ha ignorato questo dettaglio. Nelle ultime ore, invece, Deianira Marzano ha scatenato il web con una storia di Instagram.

Luca cerca di eludere le telecamere

Luca, nel bene e nel male, riesce a far parlare di sé. Sa creare delle dinamiche avvalendosi dell’aiuto di Oriana Marzoli. i due spesso parlano in spagnolo per non farsi comprendere e punzecchiano i compagni d’avventura facendo squadra. Il conduttore li ha ripresi, soprattutto dopo la festa di Carnevale dove hanno dato il peggio con Martina e Matteo.

Stavolta ha fatto discutere per aver spiegato a dei concorrenti come bisogna fare per non farsi beccare dalle telecamere nel momento in cui si tiene conto di alcune esigenze fisiologiche. Deianira non ha esitato a pubblicare una foto dove Luca si trova in cucina e a pochi cm da lui c’è uno del gruppo che l’ha ascoltato.

Ivana contro Nikita

Una volta uscita dalla casa, Ivana ha detto che Nikita è ossessionata da Luca: “Lei si è fatta un film. Luca è affettuoso con tutte le sue amiche”. Stavolta i telespettatori non sono assolutamente d’accordo, poiché il ragazzo si è lasciato andare non solo in abbracci, ma anche in affermazioni forti.

Alla fin fine ha confessato che è intenzionata a rivedere Luca quando uscirà dalla casa. Vogliono ridarsi una possibilità, quindi non vede l’ora di viverlo nella quotidianità.