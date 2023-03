Romina Power, in costume è veramente pazzesca: monokini nero e attillatissimo

La splendida Romina Power incanta ancora una volta i suoi splendida estimatori sul Web. Pazzesca in costuma da bagno.

L’ex moglie del carismatico Albano Carrisi è ancora oggi una donna bellissima e fortemente capace di far letteralmente perdere la testa a moltissimi uomini. Inoltre possiede da tantissimi anni il classico zoccolo duro di estimatori che la seguono oggi con un certo interesse pure sui Social. Qui lei è particolarmente attiva, soprattutto sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

E lo è sia con la condivisione di post che col caricamento di alcuna Storie. Ama parlare della sua vita, senza entrare eccessivamente nel suo privato, che tale per lei dovrebbe il più possibile rimanere, nonostante sia una star amata e apprezzata a livello internazionale. Romina non è mai uscita però dalla bufera mediatica da quando è finito, ormai moltissimi anni fa, il suo matrimonio con Albano.

Il gossip è poi impazzato quando i due si sono riavvicinati, sebbene il loro riavvicinamento è da vedersi solamente come un’importante collaborazione lavorativa e musicale. Albano lo ha voluto chiarire una volta per tute, durante una sua seguitissimo ospitata a Verissimo. Per lui Romina oggi è come una sorella.

Legatissima ai suoi figli

Lei ha poi espresso il suo desiderio di ritornare a vivere in Puglia e in particolar modo nella sua amata Cellino San Marco. Qui vive ancora il suo ex marito con la nuova compagna. Stiamo parlando chiaramente della bellissima Loredan Lecciso, con la quale ha costruito una nuova famiglia.

Albano è legatissimo a tuti i suoi figli ed è letteralmente pazzo dei suoi nipotini. Lo stesso si può certamente dire di Romina. La donna ha un rapporto decisamente speciale con l’unico figlio maschio, che ha scelto di lavorare nel vasto mondo delle sette note, collaborando per lo più dietro le quinte anche con il suo celebre padre.

Bellissima in costume da bagno

Ed è infatti in compagnia di Yari e della compianta Ylenia che la meravigliosa Romina appare in uno scatto Social dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord. In esso entrambi i suoi figli sono molto piccoli. L’allegra famiglia si trovava in vacanza al mare a Punta Prosciutto. Ciò che ha maggiormente colpito gli utenti è l’eccellente fisicità della cantante, messa in risalto da un semplicissimo costume intero nero dal taglio olimpionico.

Nonostante siano passati tantissimi anni dalla realizzazione di quella fotografia che fa chiaramente parte del cosiddetto album di famiglia dell’artista, per lei il tempo sembra essersi quasi fermato. Difatti era bellissima ieri così come lo è ampiamento oggi. Un tripudio di like e di cuoricini pulsanti per lei e per le sue creature.