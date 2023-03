“E’ scappata dallo studio”: gelo nello studio di Uomini e Donne | Maria non l’aveva avvertita

Nella registrazione di Uomini e Donne del giorno 8 marzo 2023 l’attenzione si è focalizzata sul tronista Federico. A un certo punto è calato il gelo nello studio e una delle corteggiatrici è andata via con le lacrime.

Uomini e Donne è il programma televisivo che permette ai partecipanti di incontrare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri sono ancora alla ricerca dell’amore. Gemma Galgani, per esempio, nonostante le varie delusioni non perde mai la speranza e resta seduta nel parterre femminile senza indugio.

In questi giorni l’ex tronista Sara Shaimi si è sposata con Sonny Di Meo cogliendo tutti alla sprovvista. L’influencer Deianira Marzano ha insinuato che il matrimonio lampo avrebbe avuto una motivazione, ovvero una presunta gravidanza. Il pettegolezzo non è stato confermato dai diretti interessati.

Inoltre l’ex corteggiatrice Alessia Cammarota ha annunciato che renderà per la terza volta padre il marito Aldo Palmieri. Ciò dimostra che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Nell’attuale edizione il trono più seguito è senza dubbio quello di Federico, il quale si è soffermato da mesi su Alice e Carola.

Due ragazze bellissime, ma allo stesso tempo tanto diverse. Nella registrazione di mercoledì 8 marzo 2023 finalmente ha scelto. Ecco tutti i dettagli del momento tanto atteso dal pubblico.

Un lieto fine per il trono di Federico

La redazione ha invitato la sorella e la madre di Federico, il quale non ne sapeva nulla. Per questo motivo non è riuscito a nascondere la commozione. Maria De Filippi ha chiesto al tronista chi delle due doveva entrare per prima nello studio e lui ha fatto il nome di Alice. Quest’ultima già sapeva che non sarebbe stata lei la scelta, quindi è andata via piangendo.

Subito dopo è stata la volta di Carola, alla quale Federico ha dato dei peluche con dei messaggi che unendoli hanno composto una dichiarazione d’amore. Ovviamente la risposta è stata positiva, quindi c’è stato il lancio di petali. Quest’anno si è formata la prima coppia del Trono Classico.

Il Trono di Lavinia

Per quanto riguarda Lavinia, pare che sia ancora lontana dalla scelta. Nella puntata andata in onda mercoledì 8 marzo si stava confrontando con Alessio Corvino quando a un certo punto Alessio Campioli è andato via dallo studio. Ha spiegato a chi lavora dietro le quinte che avrebbe perso le staffe se fosse rimasto qualche minuto lì.

Per ora i telespettatori non riescono a prevedere chi potrebbe essere la scelta. Fatto sta che ancora non si sa nulla sul suo percorso sentimentale. Ragion per cui non ci resta che attendere.