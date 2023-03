Stefano De Martino, purtroppo la brutta notizia è arrivata all’improvviso: l’addio è definitivo

Brutte notizie per l’affascinante Stefano De Martino. La doccia fredda è arrivata ora. L’addio c’è stato. I fan sono sconvolti.

Ne ha fatta davvero tanto di strada a livello professionale e artistico il ballerino campano, da quando ancora giovanissimo, ha fatto capolino, nell’assai prestigiosa scuola di Amici di Mari DE Filippi. Nonostante non abbia vinto quell’edizione, dove invece ad alzare la coppa della vincitrice è stata la sua celebre ex Emma Marrone, da allora non è più uscito dal mondo dello spettacolo.

Dotato di una ragguardevole fisicità e di un grandissimo talento, non ha solo danzato a Teatro, ma ha iniziato poi a lavorar sempre più a stretto contatto con la signora indiscussa delle Reti Mediaset. Con lei ha ancora oggi uno splendido rapporto, ricco di bene, di stima e di amicizia profonda e sincera.

Attualmente è uno showman da 10 e lode e i suoi programmi in onda su Rai due sono un autentico successo. È inoltre richiestissimo come modello e testimonial di svariati marchi. Nonostante sia un uomo molto impegnato professionalmente parlando, è riuscito a realizzarsi anche sul fronte privato.

Un grande amore nato ad Amici

Padre affettuoso e amorevole per il suo Santiago, è ritornato a far coppia fissa, a partire dalla tarda primavera 2022. con sua moglie. Stiamo chiaramente parlando della splendida Belen Rodriguez, che ha conosciuto proprio ad Amici quando era poco più che ventenne. In quel periodo lui era ancora fidanzato con Emma, mentre lei aveva da poco concluso una lunga e tormentata storia d’amore con l’ex re dei paparazzi.

La loro liason fece molto discutere, ma poi il grande pubblico capì che si trattava di un grande amore. Si sono sposati e hanno messo al mondo un figlio, Santiago per l’appunto. Purtroppo l’idillio è durato ben poco e i due hanno annunciato la crisi di coppia. Qualche anno dopo ci hanno riprovato, ma senza successo.

L’addio che spezza il cuore

Hanno avuto altre storie ma è stata lei la regina del Gossip italiano. Inoltre ha avuto una figlia, la piccola e splendida Luna Marì , dal suo ex Antonino Spinalbese, vera e propria star del GF Vip 7. Quando poi, nel corso della tarda primavera 2022 e soprattutto qualche mese dopo, la showgirl argentina ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Stefano, i loro estimatori erano pazzi di gioia.

Nonostante ciò, talvolta si sente ancora sussurrare sul Web di alcuni dissidi tra di loro, che farebbero pensare persino alla nascita di alcune crisi. E c’è pure chi parla talora di addio. Un addio che tuttavia Stefano ha dato non alla sua Belen ma ad Amici, in qualità di giudice, visto che quest’anno, per il serale non occuperà più tale ruolo. Al suo posto arriverà Giuseppe Gioffré.