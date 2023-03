Francesco Facchinetti, il dramma della figlia: cosa hanno rivelato le analisi del sangue

Francesco Facchinetti sta vivendo un periodo molto difficile, uno di quelli che nessun padre vorrebbe mai vivere. Ecco cosa hanno rivelato le analisi del sangue, il dramma della figlia e la devastazione dei suoi genitori.

Drammatico momento per Francesco Facchinetti e tutta la sua famiglia, in quanto sono molto preoccupati per sua figlia. Ecco cosa hanno rivelato le analisi del sangue, in questo momento di ansia da dopo pandemia, siamo tutti più fragili. Un genitore vorrebbe sempre stare male lui stesso piuttosto che vedere soffrire i propri figli.

La famiglia di Facchinetti

Francesco Facchinetti è il noto cantante e conduttore televisivo, figlio del cantante dei Pooh, Roby Facchinetti. Fino al 2006 era conosciuto con il soprannome di Dj Francesco, chi non ricorda il tormentone del 2003, La canzone del capitano?

In seguito Francesco è cresciuto e ha dato una svolta alla sua vita, diventando un presentatore ed un imprenditore di successo. Facchinetti Jr. è diventato papà per la prima volta nel 2011, dalla sua relazione con la ex compagna, Alessia Marcuzzi, nacque Mia. Nel 2014 sposa Wilma Helena Faissol, dalla quale ha avuto altri due figli, Leone e Lavinia.

Francesco è un padre e marito amorevole, da come si può vedere sulle sue pagine social, dove condivide molti scatti con i suoi figli. Insieme ai nonni, sono una grande famiglia allargata, i quali condividono molto tempo tutti assieme.

La malattia della figlia di Facchinetti

Il dramma di Francesco Facchinetti che sta vivendo in questi giorni è un incubo da cui né lui né sua moglie sono riusciti ancora a “svegliarsi”. La loro ultima figlia, Virginia, sta male da due settimane, ecco cosa hanno rivelato le analisi del sangue.

Se mamma Wilma condivide con i suoi follower ogni novità della salute della piccola Virginia, papà Francesco è più discreto. Con un toccante post su Instagram, augura buon compleanno alla sua bambina, la quale l’8 marzo ha compiuto 7 anni. A causa delle sue condizioni di salute ha dovuto disdire la sua festa di compleanno, gettando la bimba ancora più nello sconforto.

Da due settimane infatti, la piccola Facchinetti ha 40 di febbre, con una piccola remissione di soli 4 giorni, durante la settimana scorsa. Come ha comunicato sua mamma, gli esami finora svolti in ospedale hanno dato esito negativo al Covid, influenza australiana e virus dell’influenza B.

Secondo le ultime stories della moglie di Facchinetti, la radiografia ha confermato la presenza di una piccola bronchite, mentre ulteriori esami di accertamento hanno dimostrato la presenza di una possibile mononucleosi. Ecco cosa hanno dichiarato in merito i coniugi Facchinetti, dopo essersi affidati ad una clinica privata: “Positivo per mononucleosi ma nella ecografia una sorpresina inaspettata: oltre a fegato e milza aumentati, una colecistite, versamento di liquido. Oggi altri esami”.