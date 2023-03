Conduttore Rai travolto da un camion: le sue condizioni ora

Brutto incidente per un noto conduttore Rai. Travolto da un camion, la macchina è distrutta ecco le sue condizioni ora. È rimasto schiacciato tra le lamiere, shock per i passanti.

Un terribile incidente ha coinvolto un noto conduttore Rai, il quale è stato travolto da un camion. Ecco quali sono le sue condizioni ora, è stato uno shock per chi ha assistito alla scena. Questi momenti fanno veramente rivalutare tutta la vita finora vissuta.

Il noto conduttore e musicista

Il noto conduttore protagonista di questo devastante episodio, prima di essere un personaggio televisivo è anche un musicista molto famoso. Con la sua musica ha preso parte all’inizio nei pianobar di Roma, in seguito è approdato a programmi molto famosi quali Sanremo, I Fatti Vostri, Cari amici vicini e lontani, Quelli della notte, Canzonissime, Mezzogiorno in famiglia, Quelli che il calcio e così via.

Dal 2022 è diventato co-conduttore insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini, del famoso programma Estate in diretta in onda tutti i giorni sulla nota emittente Rai.

Un terribile incidente

Il noto conduttore Rai travolto da un camion è il famoso, Marcello Cirillo, il quale è stato vittima di uno spaventoso incidente all’interno della sua Smart, sulla Cassia bis di Roma. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire i fatti e soprattutto di capire di chi sia la colpa. Potrebbe essere nato tutto da un sorpasso azzardato. Per il momento il camionista è stato sottoposto al test alcolemico e al drugtest.

Marcello Cirillo dopo l’urto è stato trascinato a bordo della sua smart per 200 metri prima di cappottarsi dall’altro lato della strada. Ecco le parole del conduttore: “Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada”.

Alla fine Cirillo chiede aiuto ai suoi followers: “Alcuni ragazzi mi hanno estratto dall’auto. Vorrei che mi aiutaste a cercarli. Una di loro mi sembra che si chiamasse Chiara…”. Per il momento decine e decine di messaggi di vicinanza sono stati lasciati sui canali social del musicista, il quale ancora sotto shock fortunatamente è uscito illeso da un tragico incidente che avrebbe potuto avere un epilogo totalmente diverso, visto la violenza dell’impatto. La macchina ovviamente risulta essere completamente distrutta.