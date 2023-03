Affari Tuoi cerca concorrenti: ecco la procedura per candidarsi

Ben presto il quiz Affari Tuoi tornerà nuovamente a farci divertire su Rai Uno. La procedura per candidarsi come concorrente.

La notizia non è più un rumors, ma è praticamente diventata nelle ultime settimane più che mai un’autentica certezza. Affari Tuoi, definito in maniera simpatica Il Gioco Dei Pacchi, ritornerà a breve sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini per tenere compagnia, dopo cena, alle famiglie italiane.

Non si tratta dell’edizione , andata in onda lo scorso anno in prime time dello speciale famiglia, ma di quella tradizionale. Alla conduzione ci sarà solo il re indiscusso delle ultime e vincenti edizioni del Festival di Sanremo. Stiamo ovviamente parlando del carismatico Amadeus, che, come ha confidato lo stesso, sta già pensando alla kermesse del 2024.

Al suo fianco non troveremo più Giovanna Civitillo, la sua bellissima moglie, che deciso di tornare a lavorare sul Piccolo Schermo da quando il figlioletto Josè è diventato grandicello. Il quiz sarà inserito all’interno dei palinsesti di Rai Uno al posto de I Soliti Ignoti, che concluderà con un po’ di anticipo la stagione 2022, 2023, per poi tornare saldamente al suo posto nei mesi autunnali.

La data del fischio d’inizio

La data di fischio d’inizio della prima e attesa puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, è prevista per domenica 16 aprile, quindi quella appena dopo la Santa Pasqua. Il gioco proseguirà con l messa in onda fino ai primi di giugno, quando poi, come è diventata un’ assai piacevole consuetudine da molti anni, prenderà il suo posto TecheTecheTé.

La trasmissione è decisamente molto apprezzata pure dai giovani e ai giovanissimi, che grazie ad essa, possono riscoprire momenti molto emozionati e a loro fino a quel momento sconosciuti, che hanno fatto parte della Storia della Televisione Italiana. Tantissimi gli speciali dedicati a grandi personaggi che oggi purtroppo non sono più tra noi, così come la messa in onda di filmati inediti.

Come partecipare alla nuova edizione

Molti telespettatori di Mamma Rai, si sono dimostrati ,leggendo molti commenti in Rete, assai interessati a sapere come candidarsi per diventare dei possibili concorrenti della nuova edizione di Affari Tuoi. Per la verità esistono due opzioni altrettanto valide. Si può fare un bel salto metaforico sul sito www.giocherai.it, oppure telefonare al numero 0645789191, dalle 18 alle 24.

A quanto pare stanno già arrivando moltissime richieste per partecipare al game show, che nel corso degli anni ha visto al suo timone svariati conduttori. Tra i tanti annoveriamo Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Carlo Conti, Pupo e la meravigliosa Antonella Clerici. Tuttavia ora l’indiscusso re del quiz show preserale di Rai Uno è sempre e solo lui, l’amatissimo Amadeus.