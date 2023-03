Mediaset, fuori onda vergognoso | “A settembre rimarrai a casa, testa di ca..o”

Mediaset, retroscena inedito e molto forte. I telespettatori sono senza parole. L’episodio che sta facendo discutere anche in Rete.

In questo periodo l’Azienda del Biscione, in particolare l’affascinante AD Pier Silvio Berlusconi, hanno non poche gatte da pelare. Dopo l’autentica bufera che ha letteralmente travolto la settima e chiacchieratissime edizione, ancora attualmente in corso su Canale 5, del GF Vip, ora c’è un altro fatto molto grave che sta togliendo il sonno ai suoi dirigenti.

Sovente i conduttori, soprattutto quelli più amati e maggiormente di punta, appaiono ai numerosi telespettatori solari e molto complici tra di loto quando si tratta di co-conduzioni o comunque di programmi, definiti, a buona ragione, come corali. In certe situazioni capita anche che sono pure molto amici nella vita e che si frequentino a telecamere spente.

È questo certamente il caso dell’accattivante duo composto dai carismatici Enzio Iacchetti ed Ezio Greggio, per tanti anni al timone di Striscia La Notizia. Il celebre Tg Satirico, uno dei programmi più storici della Rete Mediaset, ideato da Antonio Ricci, ha regalato nel corso del tempo numerosi scoop e avviato pure tante accorate inchieste.

Una conduttrice nel mirino

Oltre a dare in pasto al pubblico svariate rubriche a cadenza settimanale di vario genere e servizi in molti casi delicati a cura dei suoi più agguerriti inviati, sa pure donare dei fuori onda, trasmessi in assoluta esclusiva. In essi si vede per l’appunto ciò che è accaduto realmente, mentre i telespettatori non potevano vederlo.

Se in certe situazioni si tratta di qualcosa di divertente, in altre invece si può parlare di ben altro. Ed è questo certamente il caso del fuorionda per l’appunto che è stato da poco trasmesso da Striscia, ove una nota e amatissima conduttrice ha preso a male parole, con tanto di parolacce, un suo celebre collega. Da lei nessuno se lo sarebbe mai e poi mai aspettato. Ed è il Caos.

Il fuori onda che inchioda la Panicucci

Stiamo parlando della bellissima Federica Panicucci che da anni troviamo saldamente al timone, insieme all’affascinante Francesco Vecchi, di Mattino Cinque. Se il giornalista si occupa per lo più dello spazio dedicato alla cronaca e all’attualità, lei si dedica alla parte più leggera o comunque strettamente legata al mondo dello spettacolo. Tante le sue interviste in tale direzione.

Solitamente gli spazi, anche a livello di tempistica fra loro, sono ben suddivisi, ma nel corso di una puntata Francesco ha sforato di diversi minuti, nonostante la regia lo invitasse a tagliare. Tutto ciò cha fatto letteralmente infuriare la collega che gliene ha dette di tutti i colori. È arrivata addirittura a dire che a settembre lui sarebbe rimasto a casa. I telespettatori ne sono rimasti sconvolti e ora attendono con impazienza le scuse da parte della splendida Paniccucci.