Jerry Calà, infarto nella notte: corsa d’urgenza in ospedale | Le sue condizioni

Paura per il noto attore Jerry Calà il quale ha avuto un infarto durante la notte. Ecco come sta adesso.

I soccorsi immediati, la corsa in ospedale: Jerry Calà ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza solo poche ore fa.

La sua ironia di sempre e la sua “libidine con i fiocchi” non gli hanno evitato l’infarto che l’ha colpito questa notte.

Arrivato in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravi, per questo è stato operato d’urgenza.

Moltissimi suoi colleghi e amici gli hanno espresso messaggi di vicinanza e finalmente sappiamo qualcosa in più sulle sue attuali condizioni. Ecco come sta adesso.

Le riprese del film

Il noto attore Jerry Calà, di 71 anni, attualmente si trovava a Napoli per completare le riprese del suo prossimo film, Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Questo film sarà “un tuffo nel passato”, in quanto Calà ha voluto accanto a lui volti storici con cui aveva lavorato fin dagli esordi.

Stiamo parlando di personaggi epici quali Massimo Boldi, Sergio Assisi, Nando Paone, Gianfranco Gallo, Barbara Foria, Umberto Smaila, Andrea Roncato e Mara Venier.

L’infarto durante la notte

Jerry Calà ha avuto un infarto questa notte mentre si trovava nell’ hotel Santa Lucia sul lungomare a Napoli, durante le riprese del suo prossimo film, Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, per questo ha dovuto subire un’operazione d’urgenza. In queste ore molte notizie false sono state messe in giro sulla questione, per questo motivo una delle migliori amiche, nonché ex moglie di Calà, Mara Venier, con un post sui social ha portato chiarezza sulle condizioni del povero attore di 71 anni:“Amore mio che spavento mi hai fatto prendere. Jerry è stato operato stanotte a Napoli. Ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva. ma sta bene. Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli”.

Oltre alla Venier e a tutti i suoi amici, colleghi e fan, anche i manager di Jerry Calà hanno trasmesso un comunicato stampa ufficiale per chiarire le condizioni dell’attore: “Si confida in un recupero veloce e in un ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film”. Ovviamente sui tempi di ripresa bisognerà aspettare le indicazioni dei medici, i quali nelle prossime ore, monitorando la situazione di Calà dopo l’intervento, potranno dare notizie più certe sulla salute dell’attore. Per il momento quindi sappiamo che le condizioni di Jerry, per quanto delicate, sono stabili, quindi l’attore sembra essere fuori pericolo. Fortunatamente è stato soccorso per tempo, evitando così il peggio.