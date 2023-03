Kate Middleton sta per fare la stessa fine di Diana: è ridotta come una prigioniera

Kate Middleton come la compianta e amatissima Lady D. Il paragone che intenerisce, ma nel contempo preoccupa. L’incredibile rivelazione.

La bellissima ed elegantissima consorte del Principe William è considerata da moltissimi anni dalle donne di tutto il mondo come un punto di riferimento a livello di look. Inoltre è amatissima all’interno della chiacchieratissima Royal Family. Anche la compianta Elisabetta aveva dimostrato di apprezzarla tantissimo e il suo successore, l’adorato figlio Carlo, prova per lei ingente stima e tanto affetto.

Lo stesso si può di certo dire di Camilla Parker, che ha anche deciso di farsi immortalare di recente da lei per i suoi nuovi ritratti fotografici, dal momento che Kate è pure una valente fotografa. La Middleton è pure una vera fan della vita sana e immersa nella natura. Pratica regolarmente attività fisica e pure il suo bel marito condivide con lei la sua grande passione per lo sport.

Inoltre segue una dieta sana, varia ed equilibrata, per lo più priva di grassi, anche se di tanto in tanto si concede qualche piccolo sgarro. Ama prendersi cura di sé, in particolare della pelle del suo viso, ma senza spendere una fortuna. Non ama utilizzare un make-up vistoso ne sfoggiare tinte per capelli che sforino dal classico.

La notizia che preoccupa

È raffinata ed educata e conosce a menadito il Bon Ton. Segue l’etichetta che è tanto cara all’interno non solo della famiglia reale, ma anche della vita a palazzo in toto. Nonostante ciò, di tanto in tanto, anche in pubblico, ama mostrarsi molto ironica, dando in pasto al pubblico scenette a dir poco esilaranti.

Ora è giunta una notizia che ha però raggelato il sangue nelle vene ai suoi numerosissimi estimatori. Si tratta di una dichiarazione fatta da Ingrid Seward, una giornalista nonché royal watcher molto accreditata in Inghilterra. Durante una sua intensa intervista rilasciata a True Royalty TV, ha detto qualcosa riguardo a Kate che ha fatto rimbalzare sula sedie i telespettatori.

La prigione d’orata di Kate

“Kate Middleton vive come un prigioniera a Kensigthon Palace”, questa la dichiarazione che ha sconvolto, anche perché la fonte che l’avrebbe svelato tale succulenta notizia alla giornalista, sarebbe niente meno che il Principe Harry. In poche parole la duchessa, così come il suo celebre marito, vivrebbero una vita dove non esiste la privacy e nemmeno la libertà.

Ed è per questo motivo che hanno deciso di lasciare la loro storica residenza per andare e vivere altrove. Tra l’altro è pure forte in loro il desiderio di far vivere i loro tre figli George, Charlotte e Louis in maniera più serena e ben lontani dal clamore mediatico che verte sempre sulla vita della Royal Family.