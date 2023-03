Altra coppia di vip diventa genitori: il bellissimo e tenero annuncio sul web

Un’altra coppia del mondo dello spettacolo molto amata ha accolto a braccia aperte la seconda cicogna. Stavolta è arrivata una splendida bambina, pronta a portare tanta gioia nella famiglia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

In questi giorni sui social molti volti noti del mondo dello spettacolo hanno dato delle notizie inerenti all’arrivo della cicogna. Beatrice Valli e Marco Fantini a breve diventeranno genitori per la quarta volta. A seguire Alessia Cammarota e Aldo Palmieri daranno un fratellino ai due figli, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano accoglieranno nella loro vita Celine. Lo stesso vale anche per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Questi giovani, provenienti dal programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, sono il chiaro esempio che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere. Oggigiorno è possibile seguire le dinamiche sentimentali attraverso il web, dato che dispongono di un profilo Instagram o Twitter personale.

Adesso gli utenti social stanno facendo i salti di gioia per la nascita di una bambina. Chi sono i genitori? Ecco degli indizi: lui è nato a Piacenza il 9 agosto 1973 ed è stato un calciatore nel ruolo di attaccante della Reggina. Attualmente è un allenatore di successo, ha un fratello maggiore che si è occupato dell’Inter.

Lei è nata nel 1990 a Udine ed è bellissima. E’ un’imprenditrice che si occupa di moda e wedding ed è laureata in architettura. Ha già dato alla luce un bambino di nome Edoardo. Svolge anche il lavoro di fotomodella e nel 2012 ha partecipato a Miss Italia e a Uomini e Donne come corteggiatrice. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

“La nostra immensa gioia”

La coppia in questione è composta da Filippo Inzaghi e Angela Robusti. Hanno accolto nella loro vita la piccola Emilia. Finalmente la famiglia si è allargata per la gioia di amici e parenti. E’ stato lui a rendere pubblica la notizia con un post.

“Oggi, primo giorno della primavera, sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per gli auguri”, ecco cosa Pippo Inzaghi ha riportato per iscritto nel dolcissimo post nel suo profilo Instagram.

“Ti amo vita mia”

“Il secondo miracolo che tuo padre mi ha donato. Ti amo vita mia”, queste sono invece le parole della neo mamma che accompagnano la foto di lei mentre allatta Emilia. Commenti e like sono stati tantissimi, chiaro segno che i due sono molto amati.

I fan sono contenti per i due che si sono conosciuti nel 2018 e da allora sono inseparabili. Nonostante i 17 anni di differenza la relazione va sempre a gonfie vele e adesso ancor di più con l’arrivo della secondogenita.