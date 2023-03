Barbara D’Urso fa le scarpe ad Alfonso Signorini: è lei la nuova regina del Grande Fratello

La splendida Barbara D’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che scalda i cuori dei suoi numerosi fan.

Ormai ci siamo, l’attesissima finale della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip che è ancora attualmente in corso, è praticamente alle porte. Finalmente conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice. Dopo che sono usciti di scena dei pezzi da novanta tra i preferiti dei telespettatori, come ad esempio Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, nonché Donnamaria e Dal Moro, i nomi più papabili, secondo moltissimi utenti Web, sono quelli di Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Tra l’altro quest’ultima è stata autrice, assai di recente, di un gesto che poteva trasformarsi in tragedia. Difatti nel lanciare un grande palloncino a Luca Onestini ha inavvertitamente colpito un lampadario di vetro, che si è frantumato in mille pezzi. Fortunatamente questi ultimi non hanno ferito nessuno, ma grandissima la paura è stata fra i concorrenti.

Questa è stata solo una delle tantissime preoccupazioni che ha dovuto affrontare il camaleontico Alfonso Signorini che, anche a questo giro, è stato al timone del programma. Fin dal suo fischio d’inizio di questa edizione, avvenuto nel mese di settembre 2022, il giornalista ha avuto non poche gatte da pelare, a partire dal famoso e chiacchieratissimo caso Bellavia. Tanti poi sono stati gli altri casi di bullismo.

Un’edizione particolarmente complessa e complicata

Non sono mancate nemmeno le squalifiche a gogo, che sono aumentate a dismisura, così come insulti, parolacce, bestemmie e litigate furiose tra i concorrenti. Recentemente Pier Silvio Berlusconi, l’affascinante AD delle Reti Mediaset, si è visto costretto a intervenire per dare una sonora lavata di capo sai concorrenti, per via dell’atteggiamento che stavano mantenendo, maleducato e altamente indecoroso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Da quel momento sono piovute nuove squalifiche che hanno lasciato basiti i più. Inoltre c’è anche stato un cambio di rotta per quel che concerne i look e gli outfit scelti per l’esperienza all’interno del gioco. Ora che siamo giunti alle battute finali di questa settima e spumeggiante edizione, si parla di un cambio di conduzione per la prossima stagione nel GF Vip. In arrivo forse la D’Urso?

Il messaggio del Codacons

Per la verità il Codacons ha chiesto espressamente la chiusura del programma, sostenendo anche che le edizioni in precedenza condotte da Barbara D’Urso fossero meno grevi rispetto a quella che sta ancora andando in onda su Canale 5. È anche emerso il fatto che persino i fan più incalliti dello show ne hanno sostanzialmente le tasche piene di volgarità, parolacce e discussioni molto infuocate, che sono all’ordine del giorno.

Insomma, se una parte del pubblico continua a seguire, anche magari per mera curiosità, il GF Vip, pare che altre composte dal classico zoccolo duro di estimatori, sia davvero stanca della piega che ha preso il programma, soprattutto ultimamente. A dare loro manforte anche alcuni ex partecipanti, come la prima vincitrice di quello tradizionale, la splendida Cristina Plevani.