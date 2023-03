Charlene di Monaco messa alla porta: anche Alberto le ha voltato le spalle

Nuovi momenti di autentica tensione tra Alberto di Monaco e la sua Charlene. Stavolta la Principessa è stata messa alla porta. I fan sono senza parole.

Non si ferma mai e poi mai il chiacchiericcio, assai potente, sui Reali di Monaco. Da quando lei è stata via per tanto tempo da casa e lontana dal suo affascinante consorte e dai figli, si è iniziato a vociferare di una profonda crisi di coppia. Lei se ne è andata in Sudafrica, la sua terra natale, per alcuni impegni ufficiali, ma la visita si è protratta per moltissimi mesi a causa di una malattia e di continui malesseri che l’avevano colpita.

Charlene non era in poche parole nella condizioni di prendere uno o più aerei al fine di tornare a casa. Pertanto è stato Alberto, in compagnia dei gemellini Jacques e Gabrielle, ad andare a farle visita. Lei è poi finalmente tornata a Monaco, ma ben presto è stata ricoverata in Svizzera in una clinica priva da mille una notte, essendo allora ancora molto cagionevole.

Non ha dunque trascorso le festività natalizie con i suoi bambini che hanno quindi molto sofferto per la sua assenza. Alberto si è fatto in quattro per non farle soffrire, ma a un certo punto è stato costretto a chiedere una mano alle sue sorelle, ovvero Carolina e Stephanie. Tuttavia le due non hai mai visto di buon occhio la bella Charlene e pare che l’antipatia sia altamente reciproca.

Charlene, la grande esclusa

Ora l’astio è nuovamente emerso e i fan della Principessa triste, nomignolo che in passato fu della compianta e splenda Lady Diana, stanno soffrendo moltissimo per ciò che sta passando ancora una volta la loro beniamina. Si parla di una vera e propria esclusione da un evento importantissimo e ufficiale. Lo avrebbe deciso Carolina.

Stiamo parlando del prestigioso Ballo della rosa, che prenderà il via ufficialmente il 25 marzo. Tantissime le personalità presenti, per lo più della famiglia reale di Monaco, tranne per l’appunto la bella Charlene. In ogni caso lei, sapendo di non essere gradita dalle sorelle del marito, avrebbe con molta probabilità rifiutato l’invito.

Alberto diviso tra Carolina e Charlene

Certamente la sua mancanza si farà sentire, soprattutto a livello mediatico, anche perché, se da un lato Carolina possiede ancora il ruolo di organizzatrice di suddetto evento, è a Charlene che lo stesso Alberto ha affidato quello di presidente della Croce Rossa. Ciò la rende di fatto responsabile del Ballo della rosa, che è dedicato proprio a tale istituzione.

Pertanto il fatto che Charlene non sarà presente a tale e vento, la cui nascita è dovuta grazie a un’intuizione della compianta Grace Kelly, mamma di Alberto, di Carolina e di Stephanie, sarà molto difficile da tollerare e sostenere, al di là delle liti e dei dissidi che ci sono in famiglia. A questo punto in molti sperano che la Principessa decida comunque di presenziare e che Carolina lascia da parte per una sera l’ascia di guerra.