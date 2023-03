Dramma Trussardi: arrivato l’addio all’improvviso | La notizia è devastante

Doccia fredda, per non dire proprio gelata, per Tomaso Trussardi. La notizia ha sconvolto in men che non si dica il cuori dei suoi estimatori. Si parla di addio e non si torna più indietro.

A quanto pare l’ex secondo marito della camaleontica Michelle Hunziker ha una nuova gatta da pelare. L’imprenditore bergamasco, che non è solo considerato un uomo vincente sul lavoro, ma anche molto affascinante, sta vivendo un momento molto tosto e complicato. Certamente grande è stata la delusione per lui nel vedere finire il suo matrimonio, primo per lui e secondo per la sua ex consorte.

Sono stati sposati per più di 10 anni e hanno messo al mondo le splendide Sole e Celeste, che sono ancora molto piccine. I due oggi sono rimasti in buoni rapporti, anche per il fatto di avere per l’appunto delle creature in comune che non devono subire traumi per via della separazione e successivo divorzio dei loro genitori.

Qualche mese fa si era pure vociferato di un loro possibile ritorno di fiamma dopo che lei aveva concluso la sua liason con il sensuale medico Giovanni Angelini, con il quale aveva trascorso un’estate di fuoco in Sardegna. Amici vicino a Tomaso avevano spifferato che lui ci tenesse davvero tanto a una sua reunion con Michelle, ma qualcosa è andato storto e non è riuscito nel suo intento.

Il momento no di Tomaso

Lei al momento pare single ma sta comunque vivendo un momento d’oro. Difatti a breve diventerà nonna per la prima volta. La sua figlia primogenita Aurora, nata dalla sua unione con Eros Ramazzotti, sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Tomaso è stato beccato invece nelle ultime settimane al ristorante, in compagnia di una bellissima bionda.

Non è ancora nota l’identità di costei, ma in ogni caso la sua presenza ha molto rassicurato i cuori dei suoi estimatori, che l’hanno visto felice e appagato pure in altri scatti e video apparsi sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Tuttavia ora Tomaso sta vivendo un altro momento molto complesso e che gli sta dando molti grattacapi. Non riguarda la sfera sentimentale e affettiva, bensì quella professionale. Doccia fredda per lui.

L’addio che preoccupa

Difatti la maison di famiglia, apprezzata e famosa in tutto il mondo, ha dovuto affrontare di recente un addio all’interno del proprio team lavorativo, che ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Si tratta di quello dei suoi direttori creativi, quali Serhat Isik e Benjamin A. Huseby. A lanciare per prima la notizia, che poi è diventata virale, è stata la testata americana Wwd.

Costoro hanno lasciato la casa di Moda soltanto dopo due anni di stretta collaborazione. Nonostante ciò sono riusciti in men che non si dica a portare al massimo grado al centro dell’attenzione del settore fashion tematiche strettamente connesse ai concetti sia di inclusività, che di responsabilità sociale, come ha anche puntualmente sottolineato Pambianconews.