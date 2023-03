Eleonora Daniele apre la trasmissione con una brutta notizia: “Addio Minà”

Eleonora Daniele ha il cuore spezzato in mille pezzi. La voce è quasi rotta dal pianto e gli occhi lucidi. L’annuncio dell’addio a Minà.

È una grande giornalista e un’immensa professionista la brava e bella Eleonora Daniele. Conduttrice apprezzatissima dagli italiani di ogni età, dal lunedì al venerdì, ci fa compagnia su Rai Uno con Storie Italiane, dove affronta temi di attualità e di cronaca. Tantissime poi sono le interviste a cuore aperto che intrattiene coi suoi numerosi ospiti.

Talvolta la giornalista è costretta a dare cattive notizie, in primis feriscono tantissimo anche lei come persona. Se poi deve parlare della dipartita di un autentico mito del giornalismo e della TV italiana a lei tanto caro, l’impresa diventa ancora più dura. Sta di fatto che lei non si tira di certo indietro in nome del suo grande amore per la sua professione. In ogni caso non è sempre facile farlo.

Tanto più che lei va in onda in diretta. Sta di fatto che anche questa volta Eleonora ha dimostrato non solo un’immensa umanità che da sempre la contraddistingue, ma anche la sua eccellente bravura nel dare la cattiva novella ai suoi numerosi telespettatori, con tanto di servizi esclusivi e collegamenti.

L’addio a Minà in puntata

Mentre parlava seduta sullo sgabello bianco alle sue spalle tante fotografie del noto giornalista che ha fatto la storia della comunicazione e del giornalismo, grazie alle sue interviste con dei grandi del vasto mondo dello spettacolo ed dello sport. È stato ed è tutt’ora un grande punto di riferimento per molte nuove leve che sognano un giorno di poter emulare, almeno in parte, i suoi grandi successi professionali.

L’annuncio della sua dipartita è stato dato dalla famiglia con un messaggio su Facebook nella serata di lunedì 27 marzo 2023. Ci ha lasciato a causa di una malattia cardiaca. A stargli accanto nel periodo del ricovero, così come all’ultimo suo istante su questa terra, i suoi familiari e gli amici più cari che non l’hanno mai fatto sentire solo.

I grandi successi giornalistici di Gianni

A piangerlo anche tantissimi vip e non solo la meravigliosa Eleonora Daniele, che è comunque apparsa in video molto scossa nel parlare del compianto Gianni, che ha lasciato questo mondo all’età di 84 anni. Punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini, è diventato famoso nel il mondo per una sua intervista di ben 16 ore con Fidel Castro.

Essa era finalizzata alla realizzazione di un documentario. Da esso è stato poi tratto il libro intitolato “Fidel racconta il Che”. Tra i tanti suoi intervistati anche Pietro Mennea, Diego Armando Maradona, Muhammad Alì, miti assoluti dello sport, che ancora oggi ricordiamo tutti quanti per le loro imprese.