Rai, conduttrice stroncata dopo anni di carriera: stracciato il contratto

Terribile e assai inaspettata doccia fredda, per non dire proprio gelata, per la meravigliosa conduttrice Rai. La forte stroncatura che lascia interdetti i più.

Nella vita, in generale, così come nel vasto mondo dello spettacolo e ancora più in TV, non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Le aspettative possono essere più alte del previsto e ciò chiaramente rallegra i cuori, ma in alcuni casi possono pure deluderle in profondità, lasciando l’amaro in bocca ai più.

Questo è il caso di una bravissima conduttrice che opera da diversi anni e con una certa dose di acuto successo all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini. La sua ingente professionalità e la sua acuta preparazione, nonché il suo vivo e lampante talento, non sono bastati, ora come ora a portare a casa grandi risultati.

Anzi, possiamo pure dire che non risultano nemmeno soddisfacenti. Stiamo parlando dei famosi e chiacchieratissimi dati auditel, che parlano chiaro e purtroppo non perdonano. Tanto più che sono pubblici, ergo può essere sotto gli occhi di tutti quale sia la reale situazione che ha spaccato letteralmente il cuore in due alla meravigliosa conduttrice.

È stata giocata una carta sbagliata

Lei è decisamente molto amata e apprezzata dagli italiani, non solo per la sua ragguardevole bellezza ed eleganza, ma anche per la sua indiscussa capacità di dare in pasto ai telespettatori show degni di nota e dal sapore squisitamente internazionale. Tuttavia sovente questi ultimi possono anche risultare molto costosi per essere realizzati come si deve.

Si parla addirittura che per l’ultimo da lei condotto che, ora come ora non ha ottenuto grandi risultati a livello di share, siano stati sborsati per sole sei puntate, la bellezza di 8 milioni di euro. Lo ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi si parla di clamoroso flop per il programma del sabato sera, che va in onda in Rai ma è prodotto da Endemol.

Lo show stracciato dalla concorrenza

Stiamo parlando della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, condotto anche a questo giro dalla mitica Milly Carlucci. Il fischio d’inizio della nuova stagione è avvenuto sabato 18 marzo 2023 in prime time su Rai Uno. Grande novità di quest’anno è quella del mascherato per una notte, che si rifà chiaramente al ballerino per una notte, già presente all’interno del seguitissimo Ballando Con le Stelle.

A sto giro Milly ha rinnovato pure la giuria. Ora è composta da Christian De Sica, Serena Bortone e Iva Zanicchi, nonché dagli storici giurati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Sta di fatto che Maria De Filippi con il serale di Amci ha letteralmente stracciato a livello di dati auditel lo show di Rai Uno . Si parla addirittura di flop clamoroso. I fan sono sconvolti anche perché, a questo punto, non si prevede una nuova edizione dello show.