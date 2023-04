Oriana Marzoli e Daniele, come hanno passato la prima notte dopo il Gf: lo scatto bollente nel lettone

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati insieme tante ore dopo la finale del Grande Fratello Vip 7 ed è stata lei a riferirlo con una Instagram story.

Oriana e Daniele hanno appassionato fin dall’inizio i telespettatori per la loro amicizia speciale. Sono entrati entrambi in un secondo momento nella casa, quando il gruppo era ormai già consolidato. Lei aveva subito focalizzato la sua attenzione su Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso delle ore piacevoli. Poi all’improvviso lui ha fatto un passo indietro.

Oriana ne ha sofferto, anche perché durante qualche diretta si è fatta dell’ironia sulla faccenda. Infatti i fan si sono lamentati di ciò avvalendosi del canale social. Dopo qualche settimana i due non si sono più rivolti la parola e lei si è avvicinata a Luca Onestini. Entrambi si sono sempre dichiarati amici, in quanto parlavano spesso in spagnolo perché lei aveva modo di esprimersi nella sua lingua con il ragazzo.

Con il passare del tempo Oriana ha approfondito la conoscenza di Daniele fino a lasciarsi andare in tenere effusioni. Nonostante i dubbi di lui, alla fin fine l’interesse ha avuto il sopravvento. L’ingresso di Martina Nasoni ha messo a dura prova il loro sentimento, ma in fin dei conti è stato utile per farli avvicinare ulteriormente.

Purtroppo gli ultimi giorni li hanno vissuti separatamente a causa della squalifica di Daniele. Quest’ultimo ha deciso di non rilasciare interviste e non ha realizzato alcun video per Oriana da inviare al Gf Vip. Non è chiaro il motivo, fatto sta che ha preferito farsi trovare fuori dallo studio per abbracciarla. Ecco cosa hanno fatto dopo aver salutato tutti.

“Ancora non siamo andati a dormire”

Oriana, una volta uscita dalla casa, ha potuto finalmente riprendere il suo cellulare. Prima di tornare attiva sui social sono passate delle ore. In effetti era prevedibile che si sarebbe dedicata totalmente a Daniele che non vede da giorni. Con una Instagram story, che ha condiviso anche come post sul suo profilo, è evidente che i due abbiano passato la notte insieme.

Hanno recuperato il tempo perso, quindi hanno chiacchierato fino all’alba. Sicuramente avranno avuto tanto da raccontare. Lui, per esempio, le avrà riferito cosa è successo al di fuori del reality nelle ultime settimane.

Le coppie del Gf Vip 7

I fan sperano che gli Oriele abbiano un futuro roseo, proprio come gli Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, soprannominati i Donnalisi, hanno dalla loro parte i sostenitori.

Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Fuoco di paglia o no? E’ ancora presto per dirlo, ragion per cui non ci resta che attendere.