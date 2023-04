Antonella Fiordelisi, uscita dal GF va di corsa dal parrucchiere: ecco come ha ridotto i capelli

GF Vip7, da poco uscita dalla Casa più spiata d’Italia, la splendida Antonella Fiordelisi, tra le più amate dal grande pubblico, corre dal parrucchiere. Il nuovo look.

Si è conclusa da pochi giorni la settima e assai burrascosa, nonché molto chiacchierata, edizione del GF Vip. Fin dalle sue prime battute ha dato non poche gatte da pelare ad Alfonso Signorini, il suo carismatico ed eccellente conduttore. Dopo il caso di Marco Baellavia ci sono stati altri episodi di bullismo che hanno fatto molto discutere.

Continue poi sono state le diatribe, alcune delle quali decisamente infuocare, tra i concorrenti. Non sono nemmeno mancate parolacce a go go e persino qualche bestemmia. Sul finale di stagione l’affascinante Pier Silvio Berlusconi ha così deciso di intervenire e gamba tesa mettendo in riga i concorrenti e imponendo loro di comportarsi in maniera più consona a un programma TV.

Sono così fioccate eliminazioni, alcune delle quali a sorpresa e inaspettate, che hanno lasciato i numerosi telespettatori col fiato sospeso. Tuttavia l’uscita più clamorosa dalla Casa è stata quella di Antonella Fiordelisi, che è risultata sovente, classifica alla mano, una delle concorrenti più amate della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip.

Una chiacchieratissima uscita di scena

È stato tuttavia il televoto a decidere di farla uscire dal gioco, dopo che sua madre aveva espressamente richiesto sui Social di far uscire le figlia, che era in quel momento in nomination. La donna aveva infatti notato che Antonella soffrisse moltissimo per la mancanza di Edoardo Donnamaria, con il quale ha intessuto un’importante storia durante la loro esperienza nel reality.

Lui era uscito dalla Casa qualche giorno prima per via di una squalifica che ha fatto parlare a lungo di sé. La schermitrice non ha preso bene la sua eliminazione, dal momento che, nonostante la sofferenza, ha dichiarato che avrebbe voluto continuare la sua esperienza al GF Vip. Tuttavia ben presto ha potuto riabbracciare il suo Edoardo, con il quale il sentimento è molto forte.

Nuovo look per lei

Conclusasi la settima edizione del reality, che ha visto la vittoria di Nikita Pelizon, Antonella ha deciso di fare un salto dal parrucchiere per qualche coccola in più e provvedere a un cambio per quel che concerne le sua lunghe e bellissime chiome. Diciamo subito che non ha voluto affatto rivoluzionare granché del loro aspetto, né tantomeno il loro colore.

Ha deciso di renderle più setose e luminose puntando su un bel liscio, che mette ancora più in risalto le sue splendide labbra e l’intensità del suo sguardo a dir poco magnetico. E lei, come hanno puntualmente commentato i suoi numerosi estimatori sul Web, è sempre più bella che mai.