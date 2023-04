Alberto di Monaco dà il bellissimo annuncio: è nata la Royal Baby

Alberto di Monaco è al settimo cielo, ha dato il bellissimo annuncio davanti a tutti, è nata la Royal Baby. Alberto e Charlene non potrebbero essere più felici, finalmente una bella notizia in una famiglia che ha vissuto momenti molto tristi.

È nata la Royal Baby in casa di Monaco. Alberto dà il bellissimo annuncio davanti a tutti, lui e Charlene sono felicissimi. La famiglia si è allargata e finalmente una nuova bimba terrà testa alla famiglia composta in prevalenza da uomini.

Tra scandali, problemi di salute e periodi di tristezza in generale, la famiglia di Monaco non ha vissuto dei bei momenti. Ecco perché la notizia dell’arrivo di una nuova bambina, non ha fatto altro che portare gioia in una famiglia che ne aveva veramente bisogno. Non solo Alberto, ma anche Charlene appaiono veramente al settimo cielo.

Charlene e Alberto di Monaco a Firenze?

Tra un festeggiamento e l’altro per la lieta notizia, Charlene e Alberto di Monaco saranno presenti a Firenze il 12 aprile per celebrare il 160° anniversario per la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il gala benefico sarà ospitato nel Salone dè Cinquecento, in Palazzo Vecchio e vedrà la presenza non solo dei reali di Monaco, ma anche di Andrea Bocelli e di Alessandro Giusti, Console Onorario del Principato di Monaco a Firenze.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla fondazione di Alberto e a quella di Bocelli. La fondazione dei reali di Monaco è da sempre occupata a promuovere e ad appoggiare tutti quei progetti che si basano sul cambiamento climatico, la biodiversità, le risorse alternative e tutti quei metodi che tentano di proteggere il nostro bellissimo pianeta.

Durante il gala di beneficienza, oltre ad allietarsi con la musica, il cibo e la buona compagnia, verranno presentati anche nuovi progetti.

L’annuncio di Alberto di Monaco

Prima del grande gala a cui prenderanno parte Alberto di Monaco e sua moglie Charlene, sicuramente i due neo zii avranno visto la loro nuova nipotina. La Royal Baby appena nata di cui per il momento non si sa niente, né il nome né l’aspetto, è la figlia dei nipoti di Alberto, Louis Ducruet e Marie Chevallier.

I due neo genitori, sono rispettivamente il figlio e la nuora di Stéphanie di Monaco, la quale è estasiata di essere diventata nonna per la prima volta. Alberto di Monaco, durante una conferenza all’Auditorium Rainier III, in cui il reale era impegnato a consegnare i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca, ha detto queste parole: “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina”.

I neo genitori, non essendo membri attivi della famiglia reale, non hanno diritto ad un annuncio ufficiale trasmesso da Palazzo, per questo zio Alberto ci ha pensato lui a suo modo, riportando la notizia davanti a tutti, sotto gli occhi meravigliati dei presenti. Alberto e Charlene di Monaco sono felicissimi di essere diventati zii.