Temptation Island, chi è il conduttore scelto da Maria | Lo amate tutti senza freni

Temptation Island non è ancora cominciata e ha già il suo conduttore, ecco chi ha scelto Maria De Filippi. Lo amate tutti senza freni, quindi sarete molto felici quando saprete il suo nome. Il noto personaggio si troverà a suo agio nel villaggio.

I provini per questa nuova edizione di Temptation Island sono già iniziati, in quanto come da routine, le puntate del programma televisivo, non saranno in diretta, ma saranno registrate mesi prima la vera messa in onda. Se tutto procede come da copione, tra giugno e luglio il format dovrebbe essere trasmesso su canale 5, spuntano già i primi nomi delle possibili coppie.

Da Vero amore a Temptation Island

Temptation Island è il noto programma televisivo prodotto dalla Fascino PGT, la società di produzione televisiva di Maria De Filippi e RTI e dalla Ambra Banijay Italia. La prima edizione del format era intitolata Vero amore ed è stata condotta in prima persona da Maria De Filippi, dalla seconda edizione in poi, il programma ha preso il nome della versione inglese, quindi Temptation Island e i conduttori sono stati diversi.

Per questa nuova edizione di Temptation Island come abbiamo anticipato, i casting sono già iniziati, verso maggio inizieranno le registrazioni all’Is Morus Relais, il resort sardo a Santa Margherita di Pula. In sostanza, sei coppie non sposate vivranno per sei settimane all’interno del resort ovviamente separate (maschi da una parte e femmine dall’altra) e saranno messe alla prova da vari tentatori e tentatrici che testeranno la fedeltà dei vari membri. Tra una puntata e l’altra le rispettive coppie, vedranno dei video in cui assisteranno al comportamento dei loro partner.

Alla fine del programma, le coppie, in base ai trascorsi dei partner, decideranno se uscire insieme e proseguire quindi la loro relazione o uscire da single, chiudendo definitivamente quella storia d’amore per niente solida, in quanto non ha superato le intemperie del tempo.

Il conduttore è…

La nuova edizione di Temptation Island parte già “col botto”, Maria De Filippi ha scelto il nome di colui che sarà il conduttore e sarete felicissimi in quanto se amate il programma non potete non amare lui. Ovviamente anche quest’anno le redini del gioco le prenderà Filippi Bisciglia, il quale ormai può definirsi tranquillamente padrone di casa indiscusso.

Oltre al nome del conduttore, si vocifera anche qualche indiscrezione tra i nomi delle prime coppie. I rumors più insistenti sostengono che nella nuova edizione di Temptation Island troveremo quattro gieffini di nostra conoscenza, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Pare anche che i volti di ex tronisti di Uomini e Donne saranno assunti in veste di tentatori e tentatrici.