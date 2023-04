Romina Carrisi, vuota il sacco su Oggi è un altro giorno: “Se provo a prendere iniziativa mi bloccano” | Bufera in Rai

Se prova a prendere iniziative la bloccano, Romina Carrisi vuota il sacco su Oggi è un altro giorno. Bufera in Rai, la polemica ha generato un dibattito molto acceso, cosa succederà adesso per la figlia di Al Bano e Romina?

La trentacinquenne Romina Carrisi è la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e Romina Power, nata a Cellino San Marco nel 1987. A differenza di mamma e papà, non si è cimentata in doti canore, ma la vena artistica è di famiglia, motivo per cui fin da piccola ha mostrato interesse per l’arte e la fotografia.

Quel “no” a Ballando con le stelle che ancora la infastidisce

Romina Carrisi nel corso della sua infanzia ha fatto la spola tra l’Italia e l’America, dopo il divorzio dei suoi genitori. Dopo lavoretti precari per mantenersi agli studi, la Carrisi ha deciso di fare un salto di qualità e lavorare in diversi settori, cioè come fotomodella, pittrice, attrice e fotografa. Attualmente è assunta dalla Rai come opinionista ormai da un paio d’anni nel programma, Oggi è un altro giorno. Proprio qui, Romina ha incontrato la sua dolce metà, Stefano Rastelli, regista del programma della Bortone, 16 anni più grande di lei.

Nonostante siano passati diversi anni da quando Romina Carrisi ha ricevuto un “no” secco dal casting di Ballando con le stelle, ancora la cosa la infastidisce. Ecco che cosa ha dichiarato:

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia. Le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza…Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35…”.

Romina Carrisi non ci sta e dice la sua in merito

Romina Carrisi ha deciso di vuotare il sacco sul programma, Oggi è un altro giorno e fa una scioccante confessione. La bufera in casa Rai è scoppiata dopo che un hater ha scritto tramite social alla figlia di Al Bano Carrisi una vera e propria cattiveria. Ecco che cosa le ha detto: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”.

L’utente si riferisce al fatto che Romina Carrisi e tutti gli altri opinionisti hanno un ruolo molto marginale all’interno del programma condotto da Serena Bortone, da molti vengono considerati come “vip parlanti da vetrina”. Ovviamente la Carrisi ha scioccato tutti quando ha dato ragione all’utente maleducato:

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. Chissà cosa succederà durante la prossima puntata di Oggi è un altro giorno? La Carrisi Sarà licenziata o qualcosa cambierà?