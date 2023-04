Dramma Massimo Giletti: la malattia e i continui ricoveri | Lourdes è stata l’ultima spiaggia

Massimo Giletti, le sconvolgenti quanto drammatiche rivelazioni del noto giornalista e stimato conduttore. La malattia e i vari ricoveri.

Non è di certo facile per nessuno, soprattutto per un personaggio del vasto mondo dello spettacolo e del giornalismo molto famoso e apprezzato, parlare della propria salute, che è un tema molto personale e assai delicato. Da quando tre anni fa or sono è entrato tristemente a far parte delle nostre vite il Covid-19, con i vari ed estenuanti lockdown, in molti hanno capito che sia doveroso più che mai metterla sempre al primo posto.

Essa è un dono prezioso e non dobbiamo pertanto né sciuparlo né gettarlo via. Dobbiamo pensare non solo a quella strettamente legata al fisico e all’organismo, ma anche alla nostra mente. Tutelarci nel miglior modo possibile e prenderci cura di noi stessi sotto ogni punto di vista è oggi più che mai un’autentico imperativo.

Dedicare delle ore al riposo, come almeno le canoniche 8 ore per notte, seguire un’ alimentazione sana, varia ed equilibrata, nonché trovare del tempo pe svolgere con una certa regolarità attività fisica ogni giorno, sono le strade giuste da percorrere con fiducia e passione, per vivere bene e possibilmente molto più a lungo.

L’importanza del tempo e della salute

Anche la questione del tempo, che non possiamo in alcuna maniera controllare e illuderci di poterlo fermare e magari riavvolgere, è estremamente importante da tenere in considerazione. Lo sa bene il bravo e accorto Massimo Giletti, che non è solo un’ immenso professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum degno di tutto rispetto, ma anche un uomo sensibile e dal cuore grande.

Affascinante non solo dal punto di vista fisico, ma anche per il suo modo di parlare di porsi, lo vediamo da anni al timone di Non È L’Arena su La 7. Nel suo passato Massimo è stato molto chiacchierato per la sua vita privata, che tale non riusciva mai a rimanere. Tante le sue storie d’amore accreditate, oltre che i suoi numerosi flirt. Ora emerge dal suo passato un aneddoto che non riguarda il lato sentimentale, bensì della sua salute. I suoi fanno hanno il cuore a pezzi.

Il dramma raccontato da Giletti

Quando era soltanto un adolescente, Giletti ha dovuto affrontare un gravissimo problema, che solo di recente ha trovato il coraggio di raccontare a ruota libera ai microfoni di Maria Con Te. “Ero affetto da una forma grave di scoliosi e ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale“, ha svelato il noto e amatissimo giornalista.

Massimo è anche molto religioso e devoto nei confronti della Madonna di Lourdes. Non per nulla ha rivelato, sempre nel corso di questa assai intima intervista, di aver effettuato nel corso della sua vita la bellezza di 30 viaggi in tale località. È dunque certamente nella fede che lui si rifugia e trova sempre la forza per andare e guardare avanti, con tanta grinta e fulgida determinazione.