Maurizio Costanzo Show, morte improvvisa per uno dei volti del programma: la moglie in lacrime

Morte improvvisa per uno dei volti che è diventato famoso soprattutto grazie al Maurizio Costanzo Show, la moglie è in lacrime, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ennesimo lutto associato a Costanzo.

Uno dei volti reso famoso grazie al Maurizio Costanzo Show, è morto improvvisamente, lasciando tutti in lacrime, in primis sua moglie che non riesce a farsene una ragione. Sicuramente in questo momento il noto personaggio sarà accanto a Costanzo in paradiso mentre discutono come ai vecchi tempi.

Se in un primo momento si era pensato di lasciare le redini del Maurizio Costanzo Show ad un altro conduttore, vista la tragica scomparsa del padrone di casa, in seguito la notizia di chiusura e cancellazione totale è arrivata mettendo fine ai pettegolezzi di chi avrebbe voluto Maria De Filippi alla conduzione del programma del marito. In molti sono stati scoperti e hanno raggiunto la fama proprio grazie a Maurizio, il quale ha lasciato un vuoto molto più profondo di quello che si pensa, sia nel mondo dello spettacolo sia in quello familiare.

Il 24 febbraio 2023 moriva Maurizio Costanzo e con lui anche il suo Maurizio Costanzo Show, celebre programma ideato proprio dal marito di Maria De Filippi. In tutti gli anni in cui venne trasmesso, lo show ottenne sempre grossi risultati, diventando una pietra miliare delle reti Mediaset. In molti sono passati da lì e in molti devono dire grazie a Maurizio se oggi sono quelli che sono.

Tra i tanti personaggi ricordiamo Luca Laurenti, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Dario Vergassola e così via, l’elenco è veramente molto lungo. Costanzo aveva “l’occhio lungo” su certe cose, capiva il valore delle persone ancora prima degli altri. Purtroppo, con la sua morte, anche il suo show ha chiuso i battenti, non ci sarà mai più un programma come il suo. Costanzo non era solo una sorta di talent scout, ma nel suo programma si poteva parlare di tutto liberamente, affrontando “alla luce del sole” molte notizie delicate.

Anche il volto noto che purtroppo è morto il 19 aprile 2023 era stato scoperto dal compianto Maurizio Costanzo ed era stato una presenza fissa al Maurizio Costanzo negli anni ’90, anni in cui ha raggiunto l’apice del suo successo. Purtroppo, del tutto inaspettatamente è arrivata la comunicazione della morte improvvisa di Federico Salvatore, lacrime non solo per la moglie ma anche per tutti i suoi fan.

Federico Salvatore era il famoso cantautore e cabarettista napoletano che ha fatto ridere più di una generazione negli anni ’90 con i suoi brani comici e spassosi. Tra i suoi lavori, sicuramente gli album che l’hanno portato al successo sono stati Azz… e Il mago di Azz. Il “cantattore” come gli piaceva essere definito, non trattava solo argomenti comici, ma dalle sue canzoni si potevano intravedere sempre messaggi ben precisi, come per esempio i pregiudizi sull’omosessualità.

Nel 2021, Federico Salvatore era stato colpito da emorragia cerebrale e purtroppo non si era mai ripreso, nonostante la riabilitazione di questi anni, il 19 aprile non ce l’ha fatta, morendo a 63 anni. Come ha purtroppo annunciato nella disperazione più totale sua moglie, Flavia D’Alessio: “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. E’ successo tutto velocemente…”.