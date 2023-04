WhatsApp, attentissimi alla nuova truffa: ti svuotano il conto con un semplice messaggio

WhatsApp, l’app di messagistica istantanea più usata al mondo, teatro di una terribile truffa. Come funziona?

WhatsApp è ancora oggi, dati alla mano, l’app di messaggistica istantanea più usata e sfruttata al mondo. La usiamo tutti i giorni sia per motivi lavorativi che privati. Il fatto poi che sia totalmente free la rende ancora più interessante. Nel corso del tempo è anche molto migliorata, non solo livello di grafica, che è oggi indubbiamente molto accattivante e colorata, ma anche per quel che concerne le funzioni e la qualità di esse, che ora come ora sono ottime.

Inoltre oggi WhatsApp si può scaricare e usare non solo sui nostri telefonini e sui vari dispositivi di telefonia mobile, vari Ipad e Tablet, ma anche sui PC, grazie e WhatsApp Web. Il fatto poi di poter inviare file delle più svariati formati e anche di dimensioni ragguardevoli, un tempo impensabile, ha reso il suo utilizzo ancora più massiccio.

Lo stesso discorso si può fare per quel che concerne sia le chiamate che le videochiamate, che attualmente possono contare pure su un aumento decisamente notevole del numero dei partecipanti. Anche per i gruppi possiamo iscrivere tantissime persone che possono pertanto dialogare più facilmente tra di loro, se ovviamente iscritte.

E che dire poi delle note vocali? La loro qualità è notevolmente aumentata, così come la loro lunghezza. Ed è per tale motivo che sono utilizzatissime e che talvolta possono addirittura sostituire in toto le classiche telefonate. Pure l’introduzione degli stati ha conquistato in men che non si dica gli utenti, che si sono detti entusiasti . Non per nulla si sono prodigati a usarli fin da subito.

Tuttavia, come sovente accade nella vita in generale, esiste sempre il classico rovescio della medaglia. Difatti proprio perché è un’app conosciutissima e utilizzatissima, può nascondere alcune terribili insidie. Ora poi c’è una feroce truffa che si sta espandendo a macchia d’olio e sta destando non poca preoccupazione. Ne ha parlato la Polizia Postale.

In poche parole si riceve un sms sul proprio telefonino, contenente un testo apparentemente innocuo. In esso tuo figlio ti avvisa di aver rotto il suo telefonino e ti chiede pertanto di salvare quel nuovo numero da quale ti ha appena contattato. Poco dopo seguiranno, sempre tramite sms o chat, richieste decisamente insolite di denaro, nonché la ricarica di una carta prepagata o addirittura, cosa assolutamente privata e delicatissima, le credenziali utili e fondamentali per accedere al conto corrente.

Se si dovesse ricevere tale messaggio, sia come sms che chat, come accaduto a una signora di 85 anni di Firenze, o in chat, bisogna denunciarlo immediatamente alla Forze dell’Ordine, dal momento che si tratta di una clamorosa truffa. Secondo gli esperti è opportuno, dopa aver denunciato a chi di dovere, non rispondere a tali messaggi, cancellare sia la conversazione che il numero, qualora lo si sia salvato, all’interno della propria rubrica.