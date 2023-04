Antonella Fiordelisi, finalmente il suo sogno si è avverato: nuova ‘creatura’ vede la luce

GF Vip 7, la coppia formata dalla splendida Antonella Fiordelisi e il bellissimo Edoardo Donnamaria fa nuovamente sognare i fan. La dolcissima rivelazione che scalda i cuori.

GF Vip 7, indubbiamente tra i numerosi concorrenti di questa chiacchieratissima e spumeggiante edizione del padre di tutti i reality in versione vip tra i più amati e chiacchierati ci sono da annoverare l’ex schermitrice e la star di Forum. I due si sono conosciuti per poi perdutamente innamorarsi proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non sono mancati i litigi, così come le forti discussioni, nonché alcuni momenti di vera tensione fra loro. Lei ha anche molto sofferto quando lui si era avvicinato alla sensuale Nicole Murgia e si era pure apprestato a sfiorarle il seno con un una mano. Il gesto non è passato inosservato e Antonella è anche scoppiata in un pianto.

Le cose tra i sue si sono poi appianata per l’immensa gioia dei fan. Tuttavia lui è uscito dal gioco prima di lei, non per la canonica eliminazione tramite televoto, ma per una squalifica. Infatti alcuni suoi comportamenti erano stati giudicato fuori luogo da alcuni autori del programma, dopo che l’AD delle Reti Mediaset aveva chiesto loro maggiore severità verso i concorrenti.

L’eliminazione a sorpresa

Antonella invece è uscita di scena per volere dei telespettatori, lasciando basiti i suoi compagni d’avventura, dal momento che lei, da come avevano iniziato a comprendere attraverso le dirette del prime time, era molto amata dal grande pubblico. Tuttavia se è stata esclusa dal gioco tramite il televoto, è stato per un accorato appello messo in atto dalla sua mamma.

Quest’ultima, avendo notato che la figlia soffrisse troppo per la mancanza dal suo Edoardo, aveva chiesto ai suoi fan di farla uscire dalla Casa al fine di farla ricongiungere di lì a poco col fidanzato. Antonella non l’ha presa bene, dal momento che ha poi tosto affermato che avrebbe voluto continuare la sua avventura al GFVip. Tanto più che, come affermato da molti sul Web, era una delle più papabili vincitrici.

Un sogno realizzato per lei

Tuttavia lei ora è felicissima e più innamorata che mai del suo Edo. Stessa cosa si può dire di lui che fin da subito l’ha portata a far conoscere la sua famiglia. I due convivono e stanno già facendo importanti progetti di vita assieme. Ad ogni modo non dimenticano nemmeno i loro importanti impegni professionali.

Ora Antonella ha già annunciato, tramite una chiacchierata sui Social con i suoi estimatori, che è particolarmente euforica per la nascita imminente di una sua creatura. No, non si tratta di un bel bambino, ma della sua linea di gioielli. Per lei si tratta proprio di un piccolo sogno che si avvera e che la rende al solo pensiero molto euforica.