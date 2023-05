Cristian Totti, come si è conciato per il 18esimo compleanno della fidanzata: altro che papà Francesco!

Cristina Totti, il primogenito di Ilary Blasi e del Pupone, fa parlare ora per via del suo nuovo outfit. Come si è presentato al compleanno della sua dolce metà?

Indubbiamente non è sempre facile essere figli di due personaggi molto amati e, nel contempo, assai chiacchierati dal vasto mondo dello Spettacolo e dello Sport del nostro Paese. Se poi la loro vita privata non riesce mai a restare tale, la situazione può diventare assai complessa. Lo sa bene Cristian Totti, primogenito dell’ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi, da poco tornata al timone della nuova edizione dell’Isola Dei Famosi.

Entrambi i suoi genitori si sono rifatti una vita dal punto divista sentimentale. Se infatti Francesco fa coppia fissa da tempo con la bellissima Noemi Bocchi, con la quale ha preso una nuova casa sita nella Capitale, la mamma da qualche mese si è innamorata dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. I due fanno sul serio e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia.

Nel frattempo non solo Cristian, ma anche la secondogenita Chanel, ha incominciato a far parlare ampiamente di sé, per via di nuovi amori. Isabel, la piccolina di casa con i suoi soli 7 anni, è stata invece paparazzata in compagnia della splendida mamma e del compagno Bastian durante un pomeriggio al parco, conclusosi con un bel gelato.

La nuova fiamma del giovane Cristian

Cristian, che ha il calcio nel sangue e che non per nulla gioca nell’under 18 della Roma, da diverso tempo sta vivendo la sua prima e importante storia d’amore. Inizialmente aveva cercato di tenere lontana la sua splendida fidanzata Melissa dal clamore mediatico, ma poi ha deciso di uscire allo scoperto e ha incominciato a mostrarsi sui Social in sua compagnia.

La ragazza ha da poco computo 18 anni e per l’occasione ha organizzato un party da Mille E Una Notte. Presentissima anche la cognata Chanel, che ha speso meravigliose parole per la festeggiata, in nome della sua lampante e fulgida bellezza. Una bellezza difatti mozzafiato e che non passa pertanto affatto inosservata.

Il suo outfit mozzafiato per il party

Se Melissa Monti ha incantato i presenti con un abito verde smeraldo, che ha messo in risalto la sua fisicità da 10 e lode, Cristian ha puntato tutto quanto sull’eleganza al massimo grado e al classico, con indosso uno smoking ha lasciato letteralmente bocca aperta i presenti, nonché le sue numerose estimatrici sui Social.

Il giovane si è mostrato con suddetto outfit in scatti e foto presenti nei profili Instagram suoi, della sua bellissima fidanzata e della sorella Chanel, con la quale ha un ottimo rapporto. Chiaramente il giovane è anche felice di appurare quanto lei stimi la sua giovane fidanzata, da pochissimo diventata maggiorenne.