Chiara Ferragni, terzo bimbo in casa: è sogno ad occhi aperti dopo il brutto periodo

Chiara Ferragni, l’amatissima e bellissima influencer di nuovo in dolce attesa? La verità sul terzo figlio. I suoi fan sono al settimo cielo.

È sempre sulla cresta dell’onda, nonché del più vivo chiacchiericcio, la meravigliosa Chiara Ferragni, Imprenditrice digitale di grandissimo successo è considerata ancora oggi e pure a buona ragione, l’influencer per antonomasia e non solo nel nostro Paese. Da quando poi si è legata sentimentalmente parlando al rapper Fedez, il chiacchiericcio sulla sua persona ha subito una clamorosa impennata.

La sua vita privata mai più tale è riuscita a rimanere e qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa in men cha non si dica di interesse per la Cronaca Rosa. Stesso identico discorso per il marito. Nell’ultimo periodo poi si è anche vociferato di una crisi di coppia, inseguito alle effusioni con tanto di bacio che il cantante ha messo in atto con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston durante la finalissima.

In quel periodo la moglie di Fedez svolgeva il ruolo di co-conduttrice con Ama e Gianni Morandi. Tuttavia se la crisi c’è stata non c’è modo di saperlo, ma da quello che ci è dato da sapere in ogni caso è rientrata e i due sono più innamorati che mai. Lo si vede anche sui Social. Hanno trascorso vacanza pasquali da sogno, che hanno fatto intendere ai loro estimatori quanto sia realmente forte il loro legame.

I piccoli di casa già autentiche star

Anche i loro figlioletti, quali Leone e Maria Vittoria, sono diventati in men che non si dica vere e proprie star del Web. Molti utenti hanno però aspramente criticato la scelta di far apparire un po’ troppo i loro bambini sui Social, in vista anche dei numerosi pericoli che serpeggiano oggi come oggi, in particolare in Rete.

Un mondo che, soprattutto Chiara, conosce molto bene, visto che ci opera da tantissimo tempo, e pure con enorme successo. Super attiva sui Social, ama pure mantenere, quando chiaramente gli ingenti impegni sia privati che professionali lo consentono, un contatto diretto coi suoi estimatori, che letteralmente l’adorano.

La verità di Chiara sulla terza gravidanza

Come molti altri vip, accetta anche di buon grado di rispondere ai loro disparati più quesiti che riguardano tuttavia in primis la sua vita privata e familiare che, come detto poco fa, è sempre fonte di grandissimo interesse. In particolare un utente le ha chiesto che cosa ne pensa del fatto di avere un terzo figlio. Del resto nell’ultimo periodo ha anche iniziato a farsi strada la voce di una nuova possibile gravidanza dell’influencer.

Lei ha smentito la notizia della dolce attesa ma ha in ogni caso ammesso che le piacerebbe avere tre figli, come la sua splendida madre, la scrittrice Marina Di Guardo. Chiaramente la notizia, decisamente lieta e dolcissima, ha fatto impazzire i fan, che non vedono l’ora di ricevere l’annuncio ufficiale dell’arrivo di un terzo bebè da parte della loro beniamina.