Enrico Papi infilza Ilary dopo le voci sulla cacciata dall’Isola: “È colpa tua se…” | Alta tensione tra i due

Enrico Papi a ruota libera su Ilary Blasi. Le sue parole che hanno lasciato di stucco per l’amatissima conduttrice.

Da quando è iniziata a far capolino in prime time su Canale 5 la nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi, il chiacchiericcio attorno al programma non ha mai smesso di essere molto potente ed elevato. Ritroviamo come sempre al suo timone a livello di conduzione la splendida Ilary Blasi, che sta vivendo un nuovo momento magico grazie alla presenza all’interno della sua vita dell’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Immancabile in qualità di inviato in Honduras l’amico Alvin, con il quale la showgirl romana ha inscenato un siparietto decisamente esilarante, dove ha rivelato il suo vero nome di battesimo. In studio in veste di opinionista è presentissima Vladimir Luxuria, ma lo stesso non si può dire di Nicola Savino, che è stato infatti sostituito da Enrico Papi.

Quest’ultimo è ancora molto apprezzato dal grande pubblico per la sua innata ironia. Tuttavia c’è stato un suo gesto del tutto inaspettato che ha lascito basiti i più nel corso di una diretta dall’Isola. In parole pover Enrico avrebbe strappato dalle mani di Ilary la famosa busta dove era scritto il nome dell’eliminato di quella puntata.

Enrico attapirato

Il video, subitaneamente condiviso in Rete, ha atto molto discutere. Tra gli utenti anche chi ha sottolineato che si trattasse di qualcosa di non solo fuori luogo ma anche molto maleducato nei confronti di Ilary. C’è anche chi ha detto che in tale modo Papi volesse rubare la scena alla collega, soffrendo per non essere lui il conduttore del Reality.

In ogni caso tutto ciò non è affatto passato inosservato al team di Striscia. Non per nulla Valerio Staffelli ha raggiunto Enrico per la consegna del Tapiro D’Oro, che lo showmen ha accolto con gioia e con la sua proverbiale ironia. Nel farlo ha anche rivelato a ruota libera quello che era realmente successo in puntata e sulla sua sussurrata cacciata dallo show. Come stanno realmente le cose?

La verità dalle parole di Papi stesso

“Quando faccio televisione sono sempre spontaneo, non ho filtri e in quel momento mi è saltato in mente di prendere la busta”, ha svelato Enrico per poi tosto aggiungere: “No, non mi cacciano, non è vero”. Riguardo alla tensione, che secondo molti sarebbe forte con la Blasi, ha smentito ogni cosa.

Dal canto suo la conduttrice ha commentato in modo ironico la consegna del Tapiro, che secondo Enrico gli è stato consegnato proprio per colpa sua. A quel punto l’ex signora Totti ha nuovamente ironizzato, sostenendo che è sempre colpa sua. E con questo delizioso siparietto i due hanno messo fine una volta per tutte all’accesa e incalzante polemica.