Cristina Scuccia, parla finalmente il fidanzato: “Il nostro un grande amore” | Chi è il bellissimo postino

Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia, finalmente parla a ruota libera il fidanzato. I telespettatori sono sconvolti.

La nuova attesissima edizione dell’Isola Dei Famosi ha preso ufficialmente il via in prime time su Canale 5 da una manciata di settimane, ma è già partita, come si suol dire, con il botto. Tra i naufraghi, perché così sono definiti i concorrenti, che hanno suscitato l’attenzione del pubblico, c’è Cristina Scuccia, ovvero l’ ex Suor Cristina. La ragazza ha lasciato il velo per dedicarsi alla musica, il suo grande amore.

Quando ormai diversi mesi fa si è presentata nel salotto di Verissimo per ben due interviste esclusive per parlare della sua nuova lei, in molti hanno stentato a riconoscerla. Lei con mise super femminili, tacco alto e make-up, pareva un’altra. Successivamente Cristina ha lanciato un suo nuovo singolo, con tanto di video, che sta ottenendo un buon successo.

Ora più che mai gli occhi sono puntati su di lei e molti vociferano non solo sulla sua persona, ma anche sulla sua vita privata. Si è mormorato del fatto che lei abbia lasciato la vita monacale in nome di un uomo che le fa ancora battere il cuore. A quel punto è partita la ricerca per scovare il nome del fortunato.

Cristina e il suo grande amore

In effetti tale uomo c’è, il suo nome è Lucio. Tuttavia non è il suo attuale compagno di vita, ma il suo ex. La loro storia ha preso vita ben prima che Cristina prendesse i voti. Quando il dj Marco Mazzoli ha chiesto all’ex vincitrice di The Voice 2014 del suo passato amoroso lei ha risposto: “Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno, perché a lui preferivo fare altro”.

L’ex, un certo Lucio Arcadipane non ha affatto preso bene queste dichiarazioni avvenute in pubblico e a DiPiu Tv ha voluto raccontare la sua verità. La loro è stata una storia importante. “Cristina mi aveva presentato in famiglia. I suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli per lei”, ha svelato l’uomo che svolge il mestiere di postino nella provincia di Ragusa.

Il loro sentimento è cresciuto pian piano

Ha anche svelato che il loro sentimento è cresciuto pian piano e che si sono detti addio poco prima che la ragazza abbia deciso di prendere i voti. Entrambi provengono da famiglie molto cattoliche ed erano molto attivi in parrocchia. Sono praticamente cresciuti insieme. Ciò che l’ha fatto innamorare di lei è che è una persona che sa ascoltare e dare il giusto consiglio.

“È quello che mi fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata era anche un’amica di cui mi potevo fidare.”. Lui non la sta attualmente seguendo in TV e non trova affatto giusto che lei abbia voluto in qualche maniera rinnegare il mio amore, che seppur appartenendo al suo passato, c’è comunque stato, e pure bello forte.