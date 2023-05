4 Ristoranti, uno dei concorrenti finisce nella sciagura: “Minacce e insulti”

Uno dei concorrenti che ha partecipato a 4 Ristoranti è finito nella sciagura, ricevendo minacce e insulti di continuo, non può più andare avanti. Possibile che da un programma televisivo possa scaturire tutto questo malcontento?

4 Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese, dovrebbe aiutare i ristoratori, regalandogli anche quel po’ di pubblicità che serve per smuovere gli affari. Per la prima volta invece, la partecipazione al programma si è rivelata fatale per uno dei concorrenti, il quale è finito in sciagura, ricevendo addirittura di continuo insulti e minacce.

Ovviamente tutti vogliono vincere, la competizione è alle stelle quando c’è Borghese di mezzo, per questo inizia una lotta assidua tra i partecipanti e probabilmente l’unico a rimanere imparziale è soltanto Chef Alessandro, il quale con il suo voto finale decide tutto. Ecco il suo cavallo di battaglia con il quale viene parodiato in più di una occasione: ” Nulla è ancora deciso, manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare il risultato!”

Come funziona 4 Ristoranti?

4 Ristoranti è il famoso programma condotto da Alessandro Borghese, andato in onda per la prima volta nel 2015 sul Sky Uno, in seguito visto il successo che ha guadagnato, le puntate vengono trasmesse anche in replica sui canali liberi Cielo e TV8.

Le regole sono semplicissime, per ogni puntata vengono scelti 4 ristoranti che hanno in comune qualcosa, che può essere la collocazione geografica o il menù e così via, in seguito, i 4 ristoratori selezionati, andranno a degustare i piatti degli avversari, sotto la guida di uno degli Chef più amati di sempre, cioè Borghese e insieme assegneranno dei voti che riveleranno alla fine di ogni pasto. L’unico voto che rimane segreto è quello di Alessandro, il quale alla fine decreterà il vincitore sulla base della somma dei voti ottenuti dai concorrenti insieme al suo.

Ci sarà una sorta di classifica e chi arriverà primo, si aggiudicherà il montepremi di 5000 euro da investire a suo piacimento nella propria attività. Ovviamente le regole sono molto chiare e sembra tutto abbastanza semplice, ma non è proprio così in quanto i ristoratori essendo in competizione gli uni con gli altri, tenderanno ovviamente a “portare l’acqua al proprio mulino”, sarà compito di Borghese cercare di smorzare gli animi per rendere la competizione il più imparziale possibile.

Il concorrente finito nei guai

Uno dei concorrenti del programma di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti, è finito in sciagura, ricevendo continui insulti e minacce. Il protagonista del fattaccio è lo chef Danilo Canu, titolare del ristorante Shannara 2 Da Danilo il quale ha dichiarato di non passarsela proprio benissimo dopo aver partecipato al programma culinario.

Nella puntata che l’ha visto protagonista, con i suoi modi un po’ troppo diretti, si è inimicato gli altri concorrenti i quali non ci hanno pensato su due volte a giudicarlo in maniera negativa, anche dopo la sfuriata sugli scampi che ha ricevuto e che ha rivolto ad un altro sfidante. Alla fine della gara si è aggiudicato il quarto posto, ma le sue parole e i suoi atteggiamenti non sono stati graditi dal pubblico e dagli altri concorrenti.

Dopo la messa in onda, non sta vivendo un periodo idilliaco, ecco cos’ha dichiarato: “Io ho sbagliato e me ne sono anche reso conto subito… chi partecipa al programma non può vedere la puntata prima della messa in onda. Comunque io non ce l’ho con nessuno. Anzi, anche i miei colleghi auguro il meglio…”.