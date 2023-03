Riconosci questa ragazza in collegio? Oggi è la ‘fidanzata’ d’Italia più famosa e amata di sempre

Hai riconosciuto questa misteriosa ragazza ai tempi del collegio? Non ci crederesti mai, ma oggi è una delle donne d’Italia più amate e famose di sempre.

Scatto amarcord per trasportarci con la mente ad un periodo di spensieratezza vissuto dalla ragazza misteriosa.

Una foto in bianco e nero, che dice tanto ma non dice tutto: chi è la ragazza nella foto? Qualche indizio c’è, soprattutto negli occhi e nel sorriso, rimasto praticamente uguale.

L’avete riconosciuta? Qui era giovanissima ai tempi del collegio e forse non si sarebbe mai potuta aspettare quello che sarebbe successo dopo nella sua vita.

Oggi è la “fidanzata” d’Italia più famosa e amata di sempre. Quando ti sveleremo il nome rimarrai di sasso.

Quiz time…

Torniamo a riproporvi come di consueto, il nostro giochino del personaggio misterioso. Siete pronti? Benissimo, vi rinfreschiamo le idee sulle regole. Vi indicheremo degli indizi sulla vita di questo personaggio, vediamo in quanti scoprirete l’identità di questa ragazza prima di vedere la soluzione.

Questa ragazza misteriosa in questa foto aveva 14 anni ed era in collegio in un paese estero. È nata a Los Angeles nel 1951 e in seguito sarebbe stata una delle cantanti più celebri in tutto il mondo. Insieme al suo ex marito avrebbero dato via al motto “di felicità” più canticchiato di sempre. Oltre alla professione di cantante può vantare anche quella di attrice in film e serie tv di un notevole spessore, nonché conduttrice e personaggio televisivo. È mamma di 4 figli e ultimamente ha abbracciato la religione buddista.

Avete capito chi è?

Avete capito chi è la misteriosa ragazza della foto? Quel sorriso è indimenticabile, proprio per questo oggi è la “fidanzata” d’Italia più amata di sempre. Stiamo parlando proprio di lei, Romina Power. Come ha dichiarato lei stessa, ecco dove si trovava in quello scatto: “A 12 anni a Cobham Hall nel Kent in Inghilterra in collegio. La mia materia preferita era l’inglese. Scrivevo brevi racconti e poesie”.

La nota cantante oggi vive una vita molto zen e, dopo tutto quello che è successo con l’ex marito Al Bano, sta cercando di godersi quello che la vita le ha dato. Nonostante stia cercando in maniera spirituale di mantenere la calma lontana dagli occhi dei riflettori, una recente richiesta del suo ex le ha fatto un po’ perdere di vista i dogmi principali del buddismo. Al Bano Carrisi ha generato scandalo dopo aver fatto una richiesta davanti a tutti: “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli”. Conoscendo l’odio reciproco che le due non hanno mai nascosto nei confronti l’una dell’altra, secondo noi è praticamente impossibile che il desiderio di Carrisi possa essere realizzato.