Belen Rodriguez, dopo anni rivela perchè non sopporta la D’Urso: Ecco cosa mi ha fatto

Belen Rodriguez, a distanza di tanti anni la showgirl argentina rivela i motivi dell’attrito con la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

È talmente famosa e conosciuta nel nostro Paese che basta pronunciare solo il suo nome di battesimo per fare chiaramente comprendere agli altri di chi stiamo parlando. Lei, la bellissima Belen Rodriguez, è una vera e propria diva e come tale possiede uno zoccolo duro, oltre che assai numeroso, di estimatori. Costoro amano seguirla con acuta attenzione sui Social, in particolare su Instagram.

Qui lei adora ammaliarli con scatti e video ove mette al massimo grado la sua ragguardevole fisicità e la sua innata fisicità. Tuttavia da quando è diventata mamma in primis di Santiago e in secundis di Luna Marì, ama condividere con loro, sia tramite post che Stories, momenti della sua quotidianità a telecamere spente, in compagnia dei suoi cari.

Lei è oggi una donna molto felice e appagata dalla sua vita. È riuscita a realizzarsi sul lavoro diventando una delle showgirl più apprezzate e amate di sempre nel nostro Paese. Ha dimostrato di non essere solo bella ama anche di possedere innato talento. Oggi è al timone, a livello di conduzione, de Le Iene, ma in autunno l’abbiamo ance vista a Tu Sì Que Vales.

Amatissima ma anche molto chiacchierata

Belen è pure riuscita a realizzarsi sul fronte privato e oggi è più felice che mai con il marito Stefano De Martino. Dopo anni di distanza i due hanno ritrovato l’intesa e il loro amore è sempre più forte, per l’immensa gioia dei rispettivi fan. La Rodriguez tuttavia non è solo amatissima, ma anche molto chiacchierata per le sue passate store d’amore, ma anche per i rapporti che ha a livello professionale e umano con altre sue colleghe.

In particolare, durante una sua chiacchierata a cuore aspetto con Il Fatto Quotidiano, lei ha parlato di Giulia De Lellis, sostenendo di non avere nulla contro di lei, anche perché non l’ha mai conosciuta personalmente, e di Paola Ferrari, che non ha speso parole molto lusinghiere per la bella argentina.

I motivi del litigio con Barbara

A quel punto Belen le ha lanciato una sfida. Tuttavia l’argomento più succulento è stato il suo dissidio con Barbara D’Urso. In molti si sono chiesti negli ultimi anni per quali motivo le due abbiano litigato. L’argentina ha raccontato che i dissapori sono nati molto tempo fa, quando lei era ancora sentimentalmente parlando legata a Fabrizio Corona.

“C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei”, ha svelato Belen. Ha infine sostenuto di non apprezzare i suoi programmi ma comunque sia di rispettarli. Al di là dei dissidi, lei ritiene Carmelita una grande professionista e che sa ricoprire il suo ruolo alla perfezione.