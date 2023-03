Federico e Carola dopo Uomini e Donne: “Cosa abbiamo fatto la prima notte? La voglia di scop…”

A distanza di qualche giorno dalla scelta, Federico e Carola hanno spiegato ai fan come hanno trascorso le prime ore dopo essere andati via dallo studio del programma televisivo di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane è possibile vedere sui social le prime foto della figlia dell’ex tronista Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, di Alessia Cammarota in attesa del terzo figlio di Aldo Palmieri, del matrimonio di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Da non dimenticare la proposta di matrimonio di Andrea Dal Corso a Teresa Langella e la prima gravidanza di Natalia Codegoni.

Le loro storie d’amore dimostrano che è possibile trovare l’amore all’interno di un contesto televisivo. Adesso sul trono sono seduti Lavinia, Luca e la nuova arrivata Nicole. La prima, insieme a Federico, si è messa in gioco da settembre, dunque i telespettatori hanno imparato ad amarli.

Qualche giorno fa è andata in onda la puntata della scelta di quest’ultimo. Da settembre ha entusiasmato i telespettatori con il suo percorso, anche se all’inizio nessuno avrebbe mai immaginato un finale simile. Con il tempo si è focalizzato su due giovani ragazze completamente diverse l’una dall’altra: Alice e Carola.

Alice è andata via con le lacrime, però da persona matura. Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa criticandolo di aver portato avanti per lunghe il suo trono con le idee chiare da tempo. L’altra, invece, è stata la fortunata e ovviamente ha dato una risposta positiva. Proprio loro hanno raccontato com’è andata la prima settimana da fidanzati.

“Più dolce di quello che sembrava”

A parlare è stato prima Federico: “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito. Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava. Devo dire che le primissime ore di coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così”.

Anche Carola ha descritto entusiasta: “Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta la notte: ne avevo bisogno davvero“. Pare che ci siano tutti i presupposti per una bella storia d’amore. Sicuramente i fan saranno aggiornati attraverso i social.

“Le auguriamo il meglio”

Su Alice Federico ha speso belle parole: “Non posso biasimare Alice, è stata troppo diplomatica. E’ una persona con cui ho condiviso un percorso importante quindi, come ho detto in trasmissione, le auguro davvero il meglio“.

Anche Carola spera che possa avere un futuro radioso, anche perché lei sa benissimo come si sente. Maria De Filippi le darà la possibilità di trovare l’anima gemella? Per scoprirlo non ci resta che attendere.