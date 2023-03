Oriana Marzoli urla contro gli autori del Gf Vip: “Stavamo ridendo” | Bufera sul web

Ancora una volta Oriana Marzoli è al centro dell’attenzione per via della squalifica di Daniele Dal Moro. Una sua frase non lascia alcun dubbio.

Oriana è stata la prima finalista dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 7 e nell’ultima diretta è stato il turno di Micol Incorvaia. Tutti sono concordi nel dire che nel bene e nel male continua a essere uno dei concorrenti più forti. Quando si è messa in gioco si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso piacevoli momenti nel cuore della notte.

Tuttavia a un certo punto l’ex di Belen Rodriguez ha fatto un passo indietro per via di alcune frasi dette sulla figlia Luna Marì. Dopo aver voltato pagina, Oriana ha deciso di godersi l’esperienza della casa stringendo una forte amicizia con Luca Onestini. Infatti i due spesso si sono lasciati andare in conversazione in spagnolo al punto tale da essere stati ripresi dalla regia.

Poi con l’ingresso di Martina Nasoni le cose sono cambiate con Daniele Dal Moro. Il loro rapporto si è fortificato ancora di più, dato che all’inizio lui era scettico sulla veridicità dei suoi sentimenti. Tra alti e bassi pare che abbiano deciso di darsi una possibilità al di fuori del reality.

Tuttavia nelle ultime ore è accaduto un evento che ha colto tutti alla sprovvista, ovvero la squalifica di Daniele. Ne ha parlato Oriana con alcuni compagni d’avventura e una frase da lei pronunciata non ha lasciato alcun dubbio. Ecco cosa ha detto.

Oriana non lascia dubbi

In poche parole i due stavano scherzando in cucina al termine della diretta di giovedì scorso. Oriana voleva togliere con un fazzoletto il trucco messo per nascondere le occhiaie a Daniele. A un certo punto si vede che lui la prende di forza e lei si lamenta di essersi fatta male. Qualcuno sostiene che ci sia altro, poiché non c’era tensione nell’aria.

In effetti la conferma è arrivata proprio da lei su quanto accaduto. “Si sente Oriana che difende Daniele dicendo ‘Stavamo scherzando’ in riferimento all’episodio che lo ha portato alla squalifica”, ecco come è stato intitolato il video pubblicato nella pagina mondodelreality di Instagram.

Daniele interviene sui social

Anche Daniele, una volta ripresa la routine quotidiana, ha espresso un suo parere sull’episodio. In primis ha ringraziato i sostenitori che gli stanno accanto senza alimentare le critiche. Ha utilizzato dopo mesi il suo profilo Instagram per farlo.

Sicuramente se ne parlerà nella prossima diretta che andrà in onda lunedì con Alfonso Signorini e le opinioniste. Per scoprire come sono andate realmente le cose non bisogna fare altro che attendere l’imminente inizio settimana.