Chiara Ferragni e Fedez, dopo il buio il lietissimo annuncio: per loro è un nuovo inizio

Dopo settimane di silenzio Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dare un annuncio che ha spiazzato tantissimi fan. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è soprattutto della loro professionalità. Lei è partita dal nulla per arrivare a ottenere un immenso impero economico digitale tra le mani. Ha dato lavoro a tantissime persone, come Sophie Codegoni (prima di diventare tronista di Uomini e Donne è stata la modella di punta del suo showroom di Milano).

Di recente ha affiancato Amadeus al Festival di Sanremo e non sono passati inosservati i suoi monologhi mirati a far riflettere su alcune tematiche sociali. Proprio sul palco dell’Ariston il marito è stato protagonista assoluto per via del bacio dato da Rosa Chemical. La Ferragni era palesemente a disagio per quanto accaduto. Infatti si è subito recata dietro le quinte per parlargli.

Da allora Fedez è scomparso dai social, dunque in tanti hanno temuto il peggio per la coppia. Si è ipotizzato addirittura di una crisi coniugale che avrebbe causato il divorzio. I diretti interessati non si sono esposti e ciò non ha fatto altro che alimentare i dubbi.

Per fortuna hanno smentito il pettegolezzo privo di fondamento. Allo stesso tempo hanno dato un annuncio importante che riguarda il futuro della famiglia. Ecco cosa ha entusiasmato i fan.

Un appartamento a Citylife

Finalmente l’episodio del Festival di Sanremo sembra essere un lontano ricordo. Adesso la coppia sta progettando per il proprio futuro e per questo motivo a breve una nuova casa la accoglierà. Ne ha parlato la Ferragni in merito alla pausa lavorativa post Sanremo: “Ora che è finito ho tempo libero e mi sto dedicando a diversi progetti. Ho iniziato a studiare spagnolo, una delle mie lingue preferite”.

Poi durante l’intervista ha menzionato il nuovo nido d’amore a Milano: “Sarà pronta tra agosto e settembre sto facendo un lavoro di interior design con i miei architetti. Aiutatemi ad arredarla, servono idee e se avete pagine o brand da consigliarmi mandatemeli qua”. Ecco la richiesta di aiuto dell’influencer ai follower.

Il motivo del trasloco

L’appartamento si trova a Citylife, di fronte le Tre Torri, ed è articolato su due piani. Al momento mancano gli ultimi dettagli, quindi si presume che a fine estate la famiglia potrà trasferirsi definitivamente. Il motivo di questa scelta? L’arrivo dalla piccola Vittoria.

In effetti gli spazi iniziano a essere stretti. Sicuramente gli utenti social avranno modo di vedere la nuova dimora grazie alle storie e agli scatti che pubblicheranno Fedez e Chiara.