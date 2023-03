Edoardo Donnamaria, non si nasconde più: “Finalmente posso darvi una buona notizia”

Edoardo Donnamaria ha comunicato ai follower che è riuscito nel suo intento, ovvero raggiungere un determinato obiettivo. Ha pubblicato una Instagram story per renderlo noto.

Edoardo è stato uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 7. Ha fatto parlare di sé per via della sua relazione altalenante con Antonella Fiordelisi. Infatti i litigi erano all’ordine del giorno, soprattutto per colpa di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo era molto vicino alla ragazza e ciò dava fastidio a Edoardo.

Poi la sintonia di lui con Nicole Murgia ha scatenato la gelosia di Antonella. Quando Edoardo le ha toccato il seno, per capire come fosse un seno rifatto, Antonella non ne era a conoscenza e durante una diretta ha scoperto l’amara verità versando così lacrime. Per fortuna hanno superato anche questa.

La situazione è degenerata in seguito a un gesto estremo di lui, ossia toglierle dalle mani con forza un panino per poi mangiarlo seduto infastidito. La produzione ha deciso di squalificarlo con grande stupore e così è andato via dalla casa. Nonostante tutto sta facendo sentire la sua presenza ad Antonella al punto tale da urlare dall’esterno con un megafono il suo amore.

A tal proposito sia lui che Antonella hanno ricevuto delle critiche per via del loro comportamento. Nella casa discutevano e ora a distanza si dichiarano amore eterno. Come se non bastasse di recente l’attenzione si sta focalizzando su una storia di Instagram di lui in cui si dichiara soddisfatto di essere riuscito nel suo intento. Accanto c’è un’ex concorrente.

“M’ha perdonato”

Edoardo compare nella storia in compagnia di Pamela Prati. Nella didascalia ha scritto testuali parole: “Una buona notizia: Pamela m’ha perdonato la nomination di 4 mesi fa”. I telespettatori ricorderanno sicuramente quando ebbero una discussione per via di un voto che lui le avrebbe dato al momento delle nomination.

La Prati infatti non accettò la motivazione della sua scelta e così davanti alle telecamere hanno avuto un botta e risposta, ma senza oltrepassare il limite. Del resto è ben risaputo che la donna ha un’eleganza indiscussa accompagnata da tanta classe. Ora che si sono chiariti non hanno esitato a renderlo noto attraverso i social.

Il web contro i Donnalisi

Edoardo è stato criticato di recente per uno scatto fatto con il padre e il fratello di Antonella. I due sono entrati nella casa in occasione del compleanno di lei e all’esterno hanno stretto la mano al ragazzo.

Contemporaneamente Antonella sta facendo discutere per l’atteggiamento che sta assumendo con Oriana Marzoli. Quest’ultima sta soffrendo per l’uscita di Daniele Dal Moro e lei, anziché starle vicino, non fa altro che punzecchiarla.