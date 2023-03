Elisabetta Gregoraci, super party per il figlio Nathan: tutti però notano solo il suo look

Elisaetta Gregoraci si è mostrata sui social con un outfit davvero sensazionale alla festa del figlio Nathan Falco Briatore. Ecco l’Instagram story pubblicata di recente.

Elisabetta Gregoraci, nata a Soverato l’otto febbraio 1980, nel 1997 ha vinto un concorso di bellezza ed è stata notata per la sua bellezza. Infatti ha subito collaborato in qualità di modella per le case di moda Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e Ermanno Scervino. Poi ha avuto un ruolo fondamentale a Buona Domenica nell’edizione 2006/2007.

Nel 2010 si è cimentata nella recitazione ottenendo una parte nella fiction Fratelli Benvenuti di Massimo Boldi. Si è anche messa alla prova nel programma della Rai Stasera tutto è possibile quando al timone della conduzione c’era Amadeus. Inoltre gli italiani ricorderanno che ha condotto anche alcune edizioni di Made in Sud riscuotendo un grande successo. Stesso discorso vale anche per Battiti Live.

Si è fatta conoscere ulteriormente dagli italiani per essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip, precisamente l’edizione vinta dall’influencer Tommaso Zorzi. Ha fatto discutere per sua amicizia con Pierpaolo Pretelli, il quale non è mai stato corrisposto. Prima dell’arrivo del Natale ha deciso di andarsene per trascorrere le feste in compagnia di Nathan Falco.

In questi giorni il figlio ha spento le candeline per i suoi 13 anni e per l’occasione è stata organizzata una festa di compleanno con i fiocchi. Su Instagram la Gregoraci ha condiviso una foto del lieto evento e molti follower non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Un outfit davvero unico per la Gregoraci

Nathan Falco è nato nel 2010 ed è frutto dell’amore della Gregoraci con Flavio Briatore. I due sono usciti allo scoperto nel 2006 e sono convolati a nozze dal 2008. Purtroppo, per motivi ancora non certi, si sono detti addio nel 2017. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore proprio del figlio.

Sicuramente anche Briatore avrà partecipato al party per condividere la tappa del tredicesimo compleanno. A prescindere da tutto al centro dell’attenzione c’era la madre per aver indossato un outfit black and white. Ha optato per un pantalone nero a vita bassa con una camicia a mezzemaniche. Il tocco di classe? La cravatta. Come sempre il risultato è stato impeccabile.

Curiosità sulla nuova fiamma

Per quanto riguarda la vita sentimentale la Gregoraci è legata a Giulio Fratini, un affascinante imprenditore ed ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. Hanno trascorso le vacanze a Dubai qualche mese fa e gli scatti hanno confermato la loro intesa.

Nell’estate 2022 sono stati beccati in Puglia, quindi l’intento di passare inosservati è stato inutile. Ciò che si sa su Fratini per ora è ben poco: laureato al Policlinico di Milano, nipote del fondatore del marchio Rifle Jeans e figlio del fondatore di una collezione di orologi.