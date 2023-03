Francesco Oppini, l’amara sorpresa dopo la ricerca disperata: il triste messaggio

Francesco Oppini ha condiviso una Instagram story per comunicare ai follower una notizia del tutto inaspettata. Ecco le sue parole strazianti.

Francesco Oppini è noto per essere il figlio di Alba Parietti e del comico e cabarettistica Franco Oppini. Nato a Torino il 6 aprile 1982, ha vissuto la separazione dei genitori quando aveva 8 anni. Ha ammesso che non è stato facile essere figlio di una showgirl amatissima. Infatti a scuola lo prendevano in giro per via dei flirt che la madre ha avuto nel corso del tempo.

Prima del successo del Grande Fratello Vip, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al reality La Fattoria nel 2004. Subito dopo si è presentato in vari studi televisivi in qualità di opinionista e spesso è stato accompagnato dalla Parietti. Nel 2020 poi Alfonso Signorini lo ha voluto nella casa del suo reality e così si è tolto definitivamente da dosso l’etichetta del “figlio di…”.

E’ andato via prima del Natale, come del resto ha fatto Elisabetta Gregoraci, per poter festeggiare con la famiglia. Dal 2021 è ospite fisso di Tiki taka – La repubblica del pallone. Nonostante la popolarità ottenuta, Francesco non ha mai lasciato la routine giornaliera: tifa la Juventus, ha la passione del calcio e si dedica alla vendita di auto di lusso.

In queste ore su Instagram ha condiviso una storia in cui ha fatto una confessione amara. Ha parlato di un membro importante della sua famiglia e purtroppo non ci sarà più a riempire la sua quotidianità. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

“Fai buon viaggio piccola meraviglia”

Francesco Oppini ama i felini. Infatti i fan sanno che ha accolto nella sua vita dei gatti che ha chiamato Mirto e Lolita. Li ha salvati da un destino crudele: il primo è stato trovato in un bosco a Courmayeur mentre l’altra per strada. E’ bastato uno sguardo per creare un amore indistruttibile.

Nella storia di Instagram si parla di Peppino, un altro gattino che purtroppo non ce l’ha fatta. Sarà costretto a sopprimerlo per evitare ulteriori sofferenze. Chi ama gli animali sa cosa sta provando ed è proprio per questo motivo che gli utenti social gli stanno dedicando un messaggio di supporto.

Curiosità sulla vita privata di Oppini

Il ragazzo è stato fidanzato con Alessia Fabiani, ex letterina di Passaparola e quindi ex collega di Ilary Blasi. Successivamente è stato legato a una giovane di nome Luana, la quale ha perso la vita nel 2006 a causa di un incidente stradale. Per tre anni nella sua vita c’è stata l’ex gieffina Francesca Gottardi.

In un secondo momento è arrivata Cristina Tomasini, con la quale stava organizzando le nozze, ma tutto è saltato. Il motivo? Pare che abbia perso la testa per una nuotatrice a livello agonistico, ovvero Francesca Viverit.