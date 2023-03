Tomaso Trussardi, dopo il divorzio da Michelle la mazzata finale: è impossibile rialzarsi così

Guai in vista per Tomaso Trussardi. Dopo la separazione da Michelle Hunziker, deve fare i conti con un’altra batosta. Stavolta non sarà semplice da affrontare.

Tomaso Trussardi, nato a Bergamo il 6 aprile 1983, è finito al centro del gossip per la sua relazione con Michelle Hunziker, una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Convolati a nozze nel 2014, sono diventati genitori di Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. Vittorio Feltri li ha fatti incontrare e il testimone di lui al matrimonio è stato il marito dell’influencer Paola Turani.

In tanti scatti è comparsa con la famiglia Trussardi Aurora Ramazzotti, con la quale l’uomo ha sempre avuto un bel rapporto. Infatti in qualche occasione l’ha difesa a spada tratta dalle critiche negative degli hater. In passato per esempio un utente social le ha detto di essere meno bella della madre, dunque lui è intervenuto: “Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna!”.

Purtroppo nel 2022 hanno annunciato la separazione attraverso un comunicato stampa. Dopo mesi di silenzio lei è uscita allo scoperto con Giovanni Angiolini, ex gieffino e dottore affascinante della Sardegna. Non a caso la conduttrice in estate si è recata spesso sull’isola. Dopo alcuni mesi ha deciso di mettere la parola fine al flirt.

Trussardi, invece, anche se è stato visto con delle donne non ha mai confermato i pettegolezzi su ipotetiche relazioni. Da quando si è separato ha deciso di dedicarsi anima e corpo al lavoro e alle figlie. Purtroppo adesso deve affrontare un’altra problematica, inerente alla sua maison di lusso.

Cosa sta succedendo alla maison Trussardi?

Trussardi è azionista unico di Trussardi S.p.A. e possiede il 30% della Newco. Il patrimonio della società di famiglia si aggira intorno ai 152 milioni di euro e lui ne ha una buona parte nelle mani. Fondata nel 1911 da Dante Trussardi, nel 1965 a capo è stato collocato il nipote Nicola Trussardi. All’inizio si occupava della produzione di guanti in pelle per poi passare alle borse e all’abbigliamento.

Secondo fonti attendibili sembra che sia stata contattata la società di consulenza 3X Capital per affrontare una crisi economica. Il debito da sanare sarebbe di circa 50 milioni di euro. Per questo motivo i dipendenti sono in cassa integrazione e alcuni negozi sono stati chiusi al pubblico.

“Ci vuole tempo, ma siamo bravi”

“Non possono esistere solo i bisogni degli altri, a un certo punto bisogna pensare a sé stessi. L’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo, ma siamo bravi”, ecco cosa ha detto Michelle Hunziker in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Hanno cercato di riappacificarsi sperando di trovato un punto d’incontro, ma ogni tentativo è stato inutile. Di conseguenza i fan della coppia devono abbandonare l’idea di un ritorno di fiamma.