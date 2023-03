Chiara Ferragni e Fedez, foto e video ‘rubati’ del compleanno di Leone: quello che vedrete vi stupirà

L’influencer e il marito Fedez sempre più chiacchierati. E ora spunta la foto inedita della festa di compleanno del loro primogenito.

Chiara Ferragni, dopo la sua co-conduzione per quanto concerne la prima e l’ultima serata del prestigioso Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, è diventata sempre più una diva. Sul palco del Teatro Ariston, tramite i suoi outfit, ha lanciato moltissimi messaggi, che hanno fatto molto discutere e parlare di lei.

Poco dopo si è iniziato a mormorare in maniera molto potente di una fortissima crisi con suo marito. Tutto ciò era iniziato a circolare per via del bacio alla francese che il rapper aveva concesso al cantante Rosa Chemical, in gara alla manifestazione. Esso era avvenuto sotto gli occhi di milioni di telespettatori e di Chiara, che pare essersi molto irritata per la scenetta, il cui video è diventato ben presto virale.

In ogni caso, se la crisi c’è stata, è ben presto rientrata, per l’immensa gioia dei loro estimatori. I due appaiono oggi più uniti e innamorati che mai, oltre che assai complici. Nel corso del loro matrimonio hanno dovuto affrontare pure momenti molto delicati e dolorosi, come la malattia del cantante. Stiamo parlando di un brutto tumore al pancreas che ha fatto temere il peggio allo stesso artista.

Lui è molto chiacchierato

La sua dolce metà gli è stata sempre accanto e ha tenuto costantemente aggiornati i rispettivi followers sui risultati dell’operazione e sullo stato di salute del marito. Un marito che è anche molto chiacchierato, non solo per il fatto di essere legato sentimentalmente parlando all’influencer per antonomasia, ma anche per alcune sue dichiarazioni rilasciate in TV e sui Social.

Ora poi si è molto parlato anche delle famose uova di Pasqua che recano il suo nome e che stanno ottenendo un ottimo numero di vendite. Tuttavia in questo momento più che mai a tenere banco è il desiderio di famiglia unita che i loro fan vogliono vedere più spesso all’interno delle vite dei loro beniamini.

Lo scatto ‘rubato’ di famiglia felice

A far esplodere letteralmente i cuori dei loro estimatori di giubilo è uno scatto rubato, caricato in una storia, dalla splendida Costanza Caracciolo sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui Fedez e Chiara appaiono in versione casual con in braccio le loro creature, Leone e Vittoria. Innanzi a loro dolci e torte per festeggiare il compleanno del loro adorato primogenito.

Il bambino, nonostante sia ancora piccolino, è già una star. Non per nulla appare sovente pure in alcuni divertenti video in compagnia dei suoi tanto celebri genitori. Di recente anche la secondogenita ha fatto le sue prima apparizioni, dimostrando già l’eleganza, che è propria della sua splendida e bellissima mamma.