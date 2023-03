Antonella Clerici, ‘addio’ alla tv: dopo anni di carriera ha trovato la sua vera vocazione

Antonella Clerici ha forse deciso di dire addio o di lasciare la TV? La sua nuova professione che convince.

La conduttrice e giornalista sportiva, con alle spalle una carriera e un curriculum di tutto rispetto, è oggi uno dei volti più amati e apprezzati dagli italiani. La troviamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, poco prima dell’ora di pranzo su Rai Uno con il suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno.

Lì, in compagnia dei suoi amici chef, ci dona consigli per la casa e gustosissime ricette. Non mancano poi risate e momenti a dir poco esilaranti che sono una coccola per l’anima per i suoi numerosissimi telespettatori. Antonella ha anche condotto, ottenendo ottimi consensi, la nuova edizione 2023 di The Voice Senior, nonché la prima in Italia di quella Kids.

In entrambi i casi ha avuto accanto a sé in qualità di giudici i veterani, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e le new entry Ricchi e Poveri. La Clerici è indubbiamente una donna assai vincente sul lavoro, ma lo è anche nella vita privata. Non per nulla da molti anni a questa parte è felicemente accompagnata dall’imprenditore Vittorio Garrone.

Lei e la sua casa nel bosco

Vive con lui e la figlia Maelle, oggi adolescente, nata dalla sua precedente unione con Eddy Martens, in una meravigliosa casa nel bosco che sovente ama mostrarci sui Social. Inoltre, quando impegni di lavoro lo consentono, ama passeggiare nella natura, per lo più in compagnia dei suoi amatissimi cani.

Apprezza pure moltissimo leggere dei buoni libri accoccolata sul divano. Nelle stagioni più miti e calde, si rilassa nel suo splendido giardino. Tuttavia negli ultimi giorni Antonella ha ampiamente dimostrato di possedere pure accattivanti doti in qualità di analista. Il grande pubblico l’ha molto stimata per questo suo ruolo che, pare calzarle a pennello. Tuttavia non lascerà la conduzione, questo è certo!

La rivelazione che non ti aspetti

Graditissima ospite di TV Talk ha parlato a lungo dei suoi recenti successi televisivi, per lo più legati a The Voice Senior, ma anche di trasmissioni da lei non condotte che vanno in onda su canali dell’Azienda di Vale Mazzini. In particolare si è soffermata sullo show Stasera Tutto È Possibile condotto da Stefano De Martino. Ed è qui che è avvenuta una rivelazione che ha assolutamente del clamoroso.

“Io guardo molto la TV francese, perché secondo me è più simile alla nostra. L’ultimo format che ho visto è stato Stasera Tutto È Possibile. Quando lo vidi dissi questo format è fortissimo, mi piaceva da morire la pedana inclinata, il gioco ecc. Era molto maschile come conduzione e quindi non lo avevo pensato per me e mi ricordo di averlo segnalato a Lucio Presta“. Dunque dietro al successo di questo programma c’è stata lei.