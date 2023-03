“IDENTICI”: Alberto Matano non aveva mai mostrato il papà prima | I commenti sono centinaia

Alberto Matano e il suo bellissimo papà. I due sono praticamente identici. La foto e il post che fanno sognare.

In occasione della Festa del papà 2023, anche il bellissimo giornalista e conduttore di Rai Uno Alberto Matano ha voluto festeggiare come si deve il suo genitore. Sebbene di tanto in tanto parli della sua famiglia, non è molto avvezzo a mostrare mamma e papà sui Social. Tuttavia se la sua bellissima genitrice l’aveva già mostrata in passato, lo stesso del babbo non si poteva ancora dire.

È per tale motivo che era davvero grande la curiosità dei suoi numerosissimi estimatori di sapere che faccia avesse l’uomo. Non per nulla quando Alberto ha pubblicato un simpatico e dolcissimo scatto, con molta probabilità un selfie, che lo raffigurava con il suo papà, è stato immediatamente bombardato non solo da tantissimi cuoricini rossi pulsanti, ma anche di commenti a gogo.

Tra i primi a fare sentire il loro affetto sono stati la splendida Sandra Milo, che di recente abbiamo ammirato al Cantante Mascherato insieme ad Antonio Mezzancella all’interno della maschera del Cigno e l’amica fraterna di Alberto Mara Venier. La Zia degli italiani, nonché star indiscussa della domenica pomeriggio, è una delle persone più importanti all’interno della vita del giornalista, che per tanti anni ha svolto il ruolo di anchorman del TG1.

Grande amico di Mara e Milly

Non per nulla è stata proprio lei lo scorso anno a celebrare il suo matrimonio. Tra l’altro Alberto è anche sovente suo gradito ospite a Domenica In per lo più per parlare di fatti di cronaca e di attualità. Lo abbiamo anche visto alla fine del 2022 in veste di opinionista a bordo pista a Ballando Con Le Stelle, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci.

In molti ora sognano che la collaborazione tra i due possa nuovamente proseguire a gonfie vele. Inoltre alcuni azzardano a dire che lo stesso possa nascondersi in una delle maschere presenti nella nuova edizione del Cantante Mascherato, il cui fischio d’inizio è stato sabato 18 marzo 2023 in prime time su Rai Uno.

Lui e il papà, due gocce d’acqua

Tuttavia ora l’attenzione è tutta focalizzata sull‘incredibile somiglianza fisica ed espressiva che verte tra padre e figlio. Difatti, osservando con attenzione la fotografia che li ritrae insieme, sorridenti e con gli occhi socchiusi, con un’aria felice e sorniona, non si può che notare il fatto che siano due gocce d’acqua.

Ciò ha intenerito i più, che non si aspettavano che il loro idolo, sempre più forte al timone a livello di conduzione de La Vita In Diretta, potesse aver preso, estaticamente parlando, tante caratteristiche dal ramo paterno. Inoltre, le sue estimatrici più accanite hanno voluto sottolineare quanto sia grande la complicità e l’armonia che vige tra di loro. Ed è forse questa una delle più gioie in assoluto per Alberto.