Isobel, ‘beccata’ nel bagno di Amici: quello che fa spiazza tutti i fan | VIDEO esclusivo

Isobel beccata nel bagno di Amici, con le sue azioni spiazza tutti i fan che rimangono senza parole. Cosa ne pensate di quello che ha fatto la ballerina della scuola?

La ballerina di Amici, Isobel è stata beccata nei bagni, quello che ha fatto ha spiazzato tutti i fan. Cosa ne penserà Maria De Filippi di tutta questa storia. Sicuramente Isobel non è stata né la prima né l’ultima a fare certe cose, bisogna vedere se nella scuola più severa di sempre, tutto questo sia consentito. Voi cosa ne pensate?

Breve panoramica su Isobel

Prima di proseguire è doveroso presentare la giovane ragazza protagonista del nostro articolo. Per chi non lo sapesse, Isobel Kinnear è una ballerina attualmente in gara in questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Nata in Australia nel 2003, la Kinnear inizia a ballare da quando di anni ne ha 3. Grazie a questa sua indole, viaggia molto e balla per diverse compagnie famose. In Italia giunge quando partecipa ad uno stage per il noto ballerino Christian Stefanelli, allievo dell’edizione 2021 di Amici.

Da novembre 2022, Isobel entra a far parte ufficialmente della scuola della De Filippi, incantando immediatamente la professoressa Celentano, la quale l’ha presa subito sotto la sua “ala protettiva”. La ballerina sta ricevendo molte soddisfazioni e dopo aver “vinto” anche la maglia del serale, è intenzionata a vincere questa edizione.

Il tutorial che spiazza tutti

Isobel Kinnear è stata “pizzicata” nel bagno di Amici con un video che ha spiazzato tutti i fan. La bella ballerina ha condiviso con i suoi fan la sua beauty routine mattutina, prima di iniziare la giornata a scuola. A ritmo di musica ovviamente, con un balletto improvvisato, la simpatica ballerina australiana si mostra prima struccata e poi piano piano mostra a tutti il suo make-up perfetto. La sua simpatia ha colpito tutti, per non parlare della sua bellezza sia al naturale sia dopo il trucco.

La Kinnear ha stretto una forte intesa con il cantante Cricca, anche se ultimamente le cose sembrano essersi raffreddate per via dei continui sfoghi del ragazzo. Come proseguiranno le cose tra i due, sarà soltanto il tempo a definirle.

Tornando al video pubblicato, con il classico slang da social, la Kinnear grida al mondo la frase: ” Il grwm di Isobel bellissima“. Per chi non lo sapesse, l’acronimo “grwm” sta per “Get ready with me”, che possiamo tradurre come “preparati insieme a me“. Questo inno ormai è diventato molto famoso tra le influencer che concentrano la loro attività soprattutto con tutorial sul make up.