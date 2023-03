Pio D’Antini, l’atroce lutto a pochi giorni dal debutto in tv: se n’è andato all’improvviso

Un terribile lutto si è abbattuto sulla vita del comico Pio D’Antini. Oggi purtroppo non c’è niente da ridere, l’addio tristissimo ha straziato molti cuori.

Anche se nella vita hai scelto la professione di comico, purtroppo questo non ti protegge dagli eventi tragici che la vita ti mette davanti al proprio cammino. Pio D’Antini sta vivendo ore devastanti per via del terribile lutto che l’ha colpito. Lo straziante addio farà scendere ad ognuno di voi molte lacrime, in quanto per tutti questo è uno degli incubi più brutti che si possano vivere.

Pio e Amedeo

Il dinamico duo comico pugliese, conosciuto da tutti come Pio e Amedeo, è formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Agli esordi, i due comici hanno fatto la loro gavetta in programmi di emittenti locali, grazie ai quali hanno potuto fare “il grande salto” in programmi di notevole spessore sui “big” Mediaset e Rai. Hanno partecipato a numerosi programmi, tra cui Zelig, Le Iene, Stiamo tutti bene, Base Luna e così via.

Mettono in scena il loro programma Emigratis, il quale ottiene notevole successo e in più partecipano al serale di Amici di Maria De Filippi, riscuotendo un’ampia approvazione da tutti per le loro battute irriverenti, dall’ironia pungente. Quella loro stessa ironia però li ha portati anche ad avere problemi per via di alcune battute che non sono piaciute ai partecipanti del programma, Felicissima sera.

Il triste monologo

Pio D’Antini, il comico di Pio e Amedeo è stato colpito da un atroce lutto, con queste parole ha informato tutti i suoi fan della morte di suo padre, malato da molto tempo. Con una foto in cui il comico appare con suo fratello e il suo papà, gli dedica queste tristi parole:

“Ciao Papà… ciao Amore mio…hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente in questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie… grazie perché mi hai messo al mondo… grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza… grazie perché mi hai insegnato la lealtà… sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’! da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà… fai buon viaggio Pa’… io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla…”.